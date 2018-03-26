Блогер Вера Афанасьева: Кемерово, мы с тобой, или Реклама-на-крови

Сегодня смотрела «Время покажет» про Кемерово.

Содрогалась.

Омерзительный Артём Шейнин под предлогом, что нет связи с Кемерово, вместо рассказа о трагедии первые полчаса впаривал о неважности высылки дипломатов.

Даже нашего посла в Италии показал — с Римом связь была лучше, чем с Кемерово.

Потом основной его целью стало свести обсуждение трагедии к ошибкам отдельных людей или даже самих посетителей и исключить саму мысль о порочности существующей системы. Вертелся, как уж на сковородке.

Звучало и «Только на президента надежда».

Но даже в этой студии гости произнесли, что виной всему коррупция, гнилая система, где можно купить все и подкупить всех, в том числе — и тех, кто утверждает проекты ТЦ, а потом проверяет их безопасность. Им, конечно, затыкали рты.

Но самое ужасное — каждые десять минут эта переполняющая ужасом передача прерывалась рекламой.

Перед ней вешали фарисейскую заставку «Кемерово, мы с тобой». Адский ад.