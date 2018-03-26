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Блогер Вера Афанасьева: Кемерово, мы с тобой, или Реклама-на-крови
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Блогер Вера Афанасьева: Кемерово, мы с тобой, или Реклама-на-крови 

Новости Саратова 22 часа назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня смотрела «Время покажет» про Кемерово.
Содрогалась.
Омерзительный Артём Шейнин под предлогом, что нет связи с Кемерово, вместо рассказа о трагедии первые полчаса впаривал о неважности высылки дипломатов.
Даже нашего посла в Италии показал — с Римом связь была лучше, чем с Кемерово.
Потом основной его целью стало свести обсуждение трагедии к ошибкам отдельных людей или даже самих посетителей и исключить саму мысль о порочности существующей системы. Вертелся, как уж на сковородке.
Звучало и «Только на президента надежда».
Но даже в этой студии гости произнесли, что виной всему коррупция, гнилая система, где можно купить все и подкупить всех, в том числе — и тех, кто утверждает проекты ТЦ, а потом проверяет их безопасность. Им, конечно, затыкали рты.
Но самое ужасное — каждые десять минут эта переполняющая ужасом передача прерывалась рекламой.
Перед ней вешали фарисейскую заставку «Кемерово, мы с тобой». Адский ад.
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