Никто не обделен

Порой человеку, придя в храм, трудно определиться с тем, что говорить на исповеди. У него есть общее ощущение своей духовной немощи. Он не считает себя очистившимся от грехов. Напротив, видит, что ежедневно живет не так, как должно. То осудил, то позавидовал, там косо посмотрел, здесь потщеславился или впал в раздражение. Но как всю эту «пыль» собрать и припомнить на исповеди?

Исповедовать надо то, что наиболее тяготит совесть в данный момент. Нет необходимости перечислять все подобные ситуации, тем более, если их немало. Один покойный протоиерей учил семинаристов: будете на исповеди говорить, что осудили Петра, Ивана, Марию, — вам простится. Забудете сказать, что осудили Фёдора — это вам не простится. А скажете, что согрешили осуждением — простится все. Мысль верная: невозможно перечислить все конкретные ситуации. Даже припомнить их невозможно, если, конечно, мы не насельники монастыря, в котором практикуется ежедневное исповедание помыслов.

Главное: понять, какого рода мы совершали грехи. Неважно, согрешили мы против Петра, Ивана или еще кого-то. Важно, что человек осознал, что во мне работает такая-то страсть, она приводит к таким-то грехам, надо увидеть (узреть) сам грех. Вот с ним и надо бороться в первую очередь, потому что не Мария или Федор вынудил меня согрешить, а я сам согрешаю, я одержим страстью осуждения.

На исповеди надо говорить о том, что болит. Это верный способ не растеряться среди множества повседневно совершаемых грехов. Нередко бывает такая проблема: болит одно и то же. Порой, это происходит годами и десятилетиями. К примеру, мучает зависть к другу, к коллеге, к соседу, к кому угодно. Человек видит, что рабски ей подчинен, борется с ней, просит Бога о помощи оставить ее, исповедуется, но не справляется со своей проблемой и бывает на грани уныния. Как быть в этой ситуации?

Прежде всего, нужно понимать, что мы никогда не сможем достичь абсолютного бесстрастия. Даже есть каноническое правило, которое гласит, что если кто утверждает, что святые, произнося молитву «Отче наш», говорят «и остави нам долги наши» по смирению, а не потому, что реально нуждаются в оставлении грехов, тем да будет анафема. Этим правилом постулируется, что любой человек, даже святой согрешает и нуждается в покаянии.

Другой вопрос, что степень греховности разная. Подумать о грехе и совершить грех — это разные вещи. Но и то и другое есть духовная нечистота. Убийство — грех, но и напрасный гнев на ближнего — тоже грех. Прелюбодеяние — грех, но, по словам Христа, и кто посмотрел на женщину с вожделением, тоже согрешает. Когда Господь говорил об этом апостолам, они ужасались: кто же тогда спасется? И Господь ответил: что самому человеку это невозможно, — возможно только при содействии благодати Божией.

Спасает нас Господь. Но нам надо сопротивляться греху настолько, насколько можем. Это надо делать непременно. Святой Николай Кавасила говорил, что человек, который находится в плену, в узах, может принять это как данность, а может ненавидеть свои узы, искать возможность освобождения, просить о помощи. Христос призывает бороться с грехом. Да, человек в плену, в греховных узах, но эти узы надо ненавидеть, не считать, что они норма нынешнего времени, что все так живут и нечего грести против течения. Не мечтать о том, что «я свободен», а мои страсти — это всего лишь особенности моей индивидуальности, но видеть реальность как она есть. Понимать, что находимся в грехе и не отчаиваться, до последнего вздоха искать пути освобождения.

Это касается и страсти зависти. Каждый раз, когда человек осознает, что в нем начинает работать эта страсть, нужно стараться подумать о промысле Божием. Мы же завидуем тому, что у кого-то что-то есть, а у меня этого нет. Мы понимаем, что ему Бог дал, а мне не дал. Значит, ему полезнее это иметь, мне полезнее это не иметь, по крайней мере, в данный момент. То, что можно изменить своими силами, надо менять: идет человек по дороге и ест булочку. Можно лежать на диване, чувствовать голод и завидовать ему, или встать с дивана, пойти в магазин, купить себе такую же булочку и подкрепить свои силы. Чтобы достигнуть положительного результата, надо потрудиться.

А есть ситуации, которые изменить не под силу. К примеру, человек работает, но не может накопить деньги на автомобиль. Надо смириться с этим: значит, мне не полезно его иметь. Иначе Господь дал бы мне такую возможность. «А полезно ли это тому, кто имеет?» — размышления на эту тему не имеют смысла. Каждая овечка, как говорила святая блаженная Матрона Московская, будет подвешена за свой хвостик. Не смотри на чужие хвостики, а пока есть время, позаботься о своем. Когда начнем размышлять в таком ключе, поймём, что зависть к ближнему — это претензия, выставляемая Богу: почему Ты ему это дал, а мне не дал? Мы должны помнить, что зависть Каина привела к убийству.

В одной автобиографической книге автор рассказывал, как в юности хотел стать рок-звездой. Он представлял, как здорово стоять на сцене, когда тебе хлопают, восторгаются, а ты виртуозно играешь на гитаре. Но потом он понял, что хочет результат, но не хочет прилагать усилия к его достижению: учиться играть на инструментах, ходить в гараж на репетиции, таскать туда усилители, гитары и барабаны, искать людей, создавать группу. Всё это делать он был не готов, а поэтому и не пошёл по этому пути.

Приведу еще пример. Глава крупной продуктовой сети, магазины которой расположены во всех регионах России, рассказывал студентам о своем опыте. Он говорил, что невозможно стать успешным бизнесменом, если человек не готов тратить на это каждую минуту своей жизни. Ему могут позвонить в три часа ночи или в пять часов утра и сказать, что где-то в Новосибирске застряла фура, или во Владивостоке или Краснодаре что-то случилось. И он должен будет срочно решать эти проблемы.

Вывод беседы со студентами был следующий: бизнес это не просто успех, богатство, известность. Прежде всего, это готовность трудиться на результат ежеминутно. Если кто-то к такой жизни не готов, лучше искать себе применение в другой области.

Когда мы говорим о зависти, мы должны понимать, что завидуем результату, и вряд ли будем завидовать тому труду, который человек приложил, чтобы его достичь. Приятно обладать деньгами, иметь квартиру, домик в деревне, чтобы на столе огурчики, помидорчики были со своего огорода, но не все готовы каждый раз, когда понадобится, вскакивать среди ночи и решать очередные проблемы, или все лето проводить на грядках, капать, полоть, поливать. А без этого, желаемого результата не получишь.

Ни в мире, ни в нашей жизни нет случайностей. Все, что нас окружает, соответствует нашему внутреннему устроению. В этом и заключается промысел Божий: подогнать внешние обстоятельства нашей жизни к нашему духовному устроению. Даже что-то неприятное, болезнь, неожиданное страдание будет иметь значение в вечности, если человек с терпением, ради Христа, перенесет то, что он изменить не в силах и будет изменять то, что в его силах. От этого труда он получит большую пользу, чем от обладания земными благами и богатствами.