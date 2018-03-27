Студент из волгоградского политеха изобрел и показал Путину робота для охоты на сосульки

Робота, способного сбивать сосульки с крыш домов, разработал студент волгоградского политеха Давид Азарян. Проектом четверокурсника уже заинтересовались президент Владимир Путин и предприниматели Волгограда.

Для перемещения робота подходит обычная швабра

Идея создать «коммунального» робота зародилась в 2015 году на лекции у одного из преподавателей. 22-летний изобретатель признался, что экспериментировать с роботом отчасти побудили сами сосульки, которые каждую зиму свисают с крыши дома молодого мастера. С ними сталкиваются практически все, кто живёт в хрущёвках и брежневках, но привлечь к их ликвидации не коммунальщиков, а робота решил только Давид.

Этот механизм способен сбивать сосульки на крышах домов

Изобретенного политеховцем робота надо устанавливать на крышу. Он будет перемещаться по кровле от края до края, сбивая всё, что наросло и начало опасно свисать.

— Первую модель мы сделали из картона, а гидроприводом послужили шприцы с водой, — рассказывает Давид Азарян. — Потом уже несколько деталей напечатали на 3D-принтере, что-то заказали через интернет. Потом собрали электронику и запрограммировали её, чтобы это всё работало автономно. Основной потребитель энергии — привод. Движение робота происходит по стержню за счет так называемого механического заклинивания. То есть робот поймёт, когда дошёл до одного края крыши, и будет двигаться в обратном направлении. Главное, чтобы одна рама была тяжелее другой.

Робот начинает работу по заданной в программе температуре и влажности

В модели есть датчики расстояния и температуры, при срабатывании которых она начинает выполнять свою функцию. Датчики запрограммировали на компьютере, подключив электросхему через USB. Сейчас Давид разрабатывает так называемые «скворечники» для робота. Они должны располагаться по краям крыши, где техника может заряжаться и находиться под защитой от внешней среды. По приблизительным подсчётам разработчиков, стоимость одного такого робота обойдется примерно в пятьдесят тысяч рублей.

Давид уверен, что внедрение таких роботов в коммунальную инфраструктуру в перспективе окупится и будет экономить бюджетные деньги регионов.

Робот может работать от розетки 220 вольт

— Достаточно просто подсчитать нынешние расходы на устранение такой проблемы, как сосульки. Вызов промышленных альпинистов на объект стоит пять тысяч рублей. Плюс фиксированная плата за каждый погонный метр — около 500 рублей. Это нужно учитывать, что в сезон обрушения сосулек невозможно вызвать специалистов в разные точки города одновременно. В Волгограде таких домов сотни.

Давид и его единомышленники неоднократно презентовали свой проект на различных научных конференциях, в том числе международных. О новой разработке узнал даже президент Владимир Путин.

В свободное от учёбы время Давид работает над проектами

— Эта презентация проходила в Москве. Изначально я поехал туда на награждение за другие мои научные заслуги. Из четырнадцати человек отобрали четырёх лучших, включая меня. Конечно, было волнительно, но я то свою модель знаю досконально. Реакция президента была положительной, но он сказал, что просто сбивать сосульки будет маловато для робота. Я убедил его, что у меня есть еще и другие проекты.

Разработкой робота-«сосулькосбивателя» заинтересовались и местные бизнесмены.

— Дело в том, что многие разработки так и остаются на бумаге, а я хочу довести этот проект до логического завершения. Я думаю, что дело перейдёт от теории к практике. Существовать на гранты я не желаю. Как правило, это удел тех, кто не до конца верит в свои идеи. Желательно, чтобы моя разработка приносила прибыль, а полученные средства я бы смог вложить в совершенствование новых моделей роботов. Я уверен, что мой проект принесет результат.