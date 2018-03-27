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Бегуньи, которые нас вдохновили. 12 спортсменок, на которых мы подписались
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Бегуньи, которые нас вдохновили. 12 спортсменок, на которых мы подписались 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В поисках беговой мотивации: кого выберешь ты?
Однажды они влюбились в бег, а мы влюбились в их стиль жизни. И не перестаём день ото дня вдохновляться их текстами и историями благодаря «Инстаграму». В нашей подборке мы собрали 12 девушек, которые регулярно делятся со своими подписчиками информацией о беге, рассказывают, как проходят тренировки или раскладывают по полочкам все «инсайты» бегового сообщества.
А на кого из них подписались бы вы в поисках ежедневной мотивации? Проголосовать можно, нажав на зелёную стрелочку в правом верхнем углу под фото.
И кто знает, может быть, уже завтра вы встретите кого-то из них на своей первой пробежке.
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