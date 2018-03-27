Японцы построили «умный» мегаполис Цунасима

В Японии, неподалеку от Йокогамы официально открылся «умный» город Цунасима, над созданием которого несколько лет трудился концерн из восьми крупных японских компаний во главе с технологическим гигантом Panasonic и девелопером Nomura Real Estate при поддержке местных властей.

В отличие Фуджисавы, другого японского «умного» города, открытого Panasonic в 2014 году и концептуально напоминающего одноэтажную Америку, Умный город устойчивого развития Цунасима (именно так именуется проект) — это квартал смарт-мегаполиса будущего. На его территории расположились многофункциональное административное здание, экологичный жилой комплекс, «умный» торгово-развлекательный центр, научно-исследовательская лаборатория Apple , студенческий кампус Университета Кейо, водородная зарядная станция и другие футуристические объекты. В перспективе Цунасима станет инкубатором, тестовой площадкой и реальным воплощением инноваций в бизнесе, образовании и повседневной жизни.

Конечно, здесь все еще не будет летающих такси из футуристических фильмов. Но многие технологии, реализованные в «умном» мегаполисе, не имеют аналогов.

Для развития Цунасимы и управления городской инфраструктурой будет использоваться платформа информационного моделирования Smart City Information Modeling (SCIM), разработанная компанией Obayashi, одной из ведущих конструкторских фирм Японии. Система SCIM представляет город в виде интерактивной 3D-модели, постоянно получающей данные с датчиков и камер, установленных в различных точках Цунасимы (об энергопотреблении, количестве людей, транспорта и т.д.). Благодаря этому платформа SCIM может визуализировать «умный» город с самых разных точек зрения.

Сенсоры Panasonic, установленные на территории Цунасимы, могут постоянно отслеживать состояние окружающей среды: температуру, влажность, ультрафиолетовое излучение, количество осадков., уровень CO2, количество взвешенных частиц и пыльцы. На основе полученной информации можно будет корректировать ассортимент торгового центра и предлагать жителям и гостям Цунасимы актуальные услуги. Например, при повышении уровня пыльцы в воздухе (началось цветение растений) в аптеку смогут завезти дополнительные лекарства для аллергиков или маски.

Сенсорные камеры со встроенной видеоаналитикой смогут отслеживать и в обобщенном виде (для защиты права на личную жизнь) визуализировать количество, половозрастной состав посетителей города и другую полезную информацию. Инфракрасные датчики смогут фиксировать нахождение людей в тех или иных точках и с помощью особого алгоритма выстраивать «тепловые карты», определяя места массового скопления, популярные маршруты и многое другое. Датчики также позволят создавать комфортный микроклимат в помещениях.

Уже с апреля 2018 года умный город перейдет из стадии планирования к непосредственному функционированию. В самом сердце Цунасимы начнет работу многофункциональный административный центр, совмещенный с центром обеспечения безопасности. На территории города будут тестироваться охранные системы нового поколения на базе искусственного интеллекта и других технологий. Служба пассажирских перевозок Sunautas из Йокогамы организует систему кар-шеринга и аренды велосипедов. Honda Motor запустит систему шеринга автомобилей на топливных ячейках.

Большое значение будет уделено созданию инноваций. Корпорация Panasonic и Университет Кейо организуют специальные студии для обмена идеями и диалога представителей бизнеса, науки, местного сообщества и властей. Наиболее перспективные идеи планируется дорабатывать до готовых бизнес-моделей и коммерциализировать.

«Энергоцентр», расположенный в самом сердце города, будет регулировать производство и потребление электричества, обеспечивая коммерческие и жилые объекты экологически чистой энергией и резервным энергоснабжением в случае природных катаклизмов. Высокоэффективная система теплофикации компании Tokyo Gas Group на основе бытового газа будет использоваться для производства электричества, обогрева домов и нагревания воды. Поставки газа будут осуществляться по специальным сейсмоустойчивым газопроводам среднего давления, которые не прекратят работу даже в случае природных катастроф.

Созданная при участии корпорации JX Nippon Oil & Energy водородная заправочная станция будет обслуживать экологичные автомобили на топливных элементах. Для обеспечения безопасности здесь будут использоваться разнообразные сенсоры, сейсмоустойчивые материалы и конструкции.

Традиционные принципы японской культуры в сочетании с современными технологиями позволят создать здоровую и безопасную среду для жизни и работы студентов из разных стран в Международном кампусе Университета Кейо. Его помещения будут легко адаптироваться под любые задачи, благодаря контроллерам света, регулирующим освещение, а также системам Space Player — уникальному симбиозу технологий освещения и проецирования, позволяющему преображать пространства с помощью проекций и архитектурного освещения (микромэппинга). Промышленные воздухоочистители обеспечат чистоту воздуха, быстро удаляя из атмосферы микроорганизмы, вирусы и вредные вещества, а системы светодиодных указателей облегчат коммуникацию среди учащихся и гостей. В «умном» торгово-развлекательном центре от компании UNY жители и гости Цунасимы смогут приобрести продукты и товары, забрать заказы из онлайн-магазинов. Энергоснабжение центра обеспечат солнечные панели; система кондиционирования будет использовать избытки тепла, полученные при генерации электричества городским «Энергоцентром». Система светодиодных указателей позволит получить данные о магазинах и товарах, ситуации на дорогах, прогноз погоды, предупреждения о стихийных бедствиях и указания по эвакуации в случае ЧП. Мультиязыковые системы перевода помогут иностранцам ориентироваться в торговом центре.

Специально для жителей Цунасимы построен «умный» многоквартирный жилой комплекс. Каждая квартира будет оборудована системой Smart HEMS и бытовыми аккумуляторами, благодаря которым жители смогут вести экологичный образ жизни без ущерба своим привычкам и комфорту. Подключенные к лифтам аккумуляторы обеспечат их непрерывную работу даже в случае перебоев на внешних линиях электропередач.