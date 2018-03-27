Мать избитого в Покрове подростка-инвалида: «Мне посоветовали не лезть»

Вот уже несколько дней в тихом патриархальном Покрове неспокойно. Полиция переведена в режим ЧС. Въезды в город тщательно патрулируют сотрудники ГИБДД . С особым пристрастием досматривают пассажиров автобусов и маршруток. Подозрительных снимают с рейса и отправляют обратно. Сотрудникам правоохранительных органов дана команда не допустить народный бунт во Владимирской области.

Жители Тулы, Рязани, Липецка, Воронежа и других городов средней полосы России объединились после того, как просмотрели видео с избиением подростка. Казалось бы, таких фильмов в последнее время в Сети пруд пруди. Детская жестокость больше не шокирует. К ней привыкли. Но в Покрове — особый случай. Толпа тинейджеров изувечила 13-летнего инвалида. По сути, за просто так, потому что не такой, как все. Но страшно здесь другое: нападавшие не раскаялись в содеянном и оправдали мерзкий поступок: «Пусть радуется, что не добили».

Старинный город Покров славен своими храмами и шоколадной фабрикой. Тихое, милое, спокойное местечко давно облюбовали европейские туристы. Они не в курсе, что у внешне благополучного города есть другое лицо.

Видео, которое за считаные минуты разлетелось по Сети, длится чуть больше двух минут.

Картинка мутная. Будто в тумане. На улице снег, темень. Место казни освещает тусклый свет фонаря. За кадром звучит ритмичная музыка. Подростки принесли с собой магнитофон. Под такую мелодию, видимо, бить веселее.

Побоище снимает оператор-девушка. В самом начале она делает кому-то замечание: «Ты можешь здесь не ходить?» Один из присутствующих загораживает обзор.

Камера берет крупным планом парня, который корчится на снегу. Рядом в спортивных штанах и футболке один из тех, кто наносит удары. Ему жарко. Он бьет лежачего ногой. Сначала в живот. Затем в грудь, по лицу. К нему присоединяются двое подростков. Наносят удары. Мальчик на снегу пытается кричать: «Я больше не буду».

Удары летят со всех сторон. Парнишка хрипит. Громко хватает воздух ртом. Дыхание сбивается. Удары не прекращаются. «Не надо больше. Мне больно».

Подошли зрители.

— А че за терки вообще? — новый голос за кадром.

— Довы…ся, — бросает оператор. — Я тебе потом расскажу.

— Давай. А то я не в курсах.

Бой ни на секунду не останавливается.

— Ты его убил? — осторожничает один из участников.

— Пока нет, — спокойно реагирует другой. — Не так просто его убить.

Парень на снегу плачет: «Пожалуйста, не бейте. Марик, я правда такого не говорил. Я могу хоть чем поклясться».

Голос за кадром обращается к оператору-девушке: «Это все из-за тебя?» По всей видимости, та гордо кивает в ответ.

Мальчишка лежит на животе. Лицо в сугробе. «Я умираю», — еле слышно.

— Не сдохнешь, не сдохнешь, — комментирует голос за кадром.

— Вань, послабее все-таки можно? — один из присутствующих ненадолго включает мозги.

— Да я не сильно, — спокойно отвечает тот самый Ваня и с размаху бьет лежачего в бок.

Удары не прекращаются. Комментатор не сдерживает смех.

— Я не буду больше, правда, не бейте, — из последних сил кричит парень.

И снова удары по лицу, по голове, по животу.

Этот первый видеоролик на следующий день увидела вся страна.

Но есть еще и второй фильм. Совсем коротенький. Около 30 секунд. Его посмотрели немногие.

Избитый парень возвращается домой. Вернее, он пытается вернуться. Еле передвигает ноги. Падает. Поднимается. Его снимают на камеру. Никто не помогает ему.

Голос за кадром: «Сними штаны».

Послушно приспускает: «Пожалуйста, отпустите меня».

Стоп-кадр.

На следующий день, когда видео разошлось по Сети, кто-то из участников побоища выложил комментарий: «Парень сам виноват, что его побили. Пусть следит за языком. Мы ничуточку не жалеем». Подпись: «Аноним». И тут же фото с закрытыми лицами всех героев событий.

«Он на колени вставал, кроссовки нам целовал, просил, чтобы остановились»

Косте (имя изменено. — Авт.), которого избили, — 13 лет. Тем, кто наносил удары, чуть больше. Самому старшему — 18.

Сейчас пострадавший во Владимирской областной больнице. От эмоционального шока он немного оправился лишь через три дня после случившегося. До этого не мог спать, подпрыгивал на кровати от страха. Давать показания он пока не в силах. Опознать по фотографии противников тоже не может — глаза от ударов заплыли, не открываются.

— Меня все эти дни не пропускали к сыну в больницу. Я его не видела. Говорят, в клинике в тот день, когда его госпитализировали, ввели карантин. Наверное, не хотели журналистов туда пропускать, — начала разговор мать пострадавшего, Евгения. — Знаю лишь, что состояние сына ужасное. Он ничего не рассказывал, всю информацию я собирала по крупицам сама. Когда его увезли на «скорой», я растерялась: не знала, куда мне бежать, где искать обидчиков. Я обратилась к людям через соцсети, попросила написать, может, кто-то стал случайным свидетелем избиения.

— Сработало?

— Мне сразу начали кидать в личку видео избиения. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать.

— Откуда появилось видео?

— Кто-то выложил его в Ютуб. Возможно, те, кто бил, решили похвастаться.

— Вы узнали, за что избили вашего сына?

— Я уже весь город опросила, но толком никто не может объяснить. По большому счету, скорее всего, били ни за что. Одни говорили, что он обозвал девушку, другие — что толкнул ее. Но разве это причина? Выходит, били за просто так!

Недавно кто-то слил в Сеть откровения той самой девушки, из-за которой все началось. Она же была оператором шокирующего фильма. Ей 15 лет. Приводим ее слова.

«Если честно, ничего не предвещало беды в этот день. Мы сидели в кафе. Там были ребята из 7-го класса. Пришел Дэн. Они собрались искать Тарасова (фамилия изменена. — Авт.). Был случай, когда он ко мне клеился у Дэна на хате, жестоко клеился. Я рассказала. Они еще сильнее загорелись…

Мы подорвались… Пришли… Пацаны сняли куртки. Сначала начали с ним разговаривать. Затем его начали бить. Мне сначала было не по себе, я стояла в стороне, меня трясло. Марик подошел: «Успокойся, сейчас все нормально будет. Он за дело получит». Я начала снимать.

Они его долго-долго били».

Это была только первая серия повествования. Дальше — больше.

«Я положила камеру. И начала бить его ногами по лицу. Пацаны стояли в шоке, не вмешивались. Реально пацаны его так не избивали, как била его я. У него лицо все было залито кровью. Я хотела его кулаком отметелить, но у него кровь была на лице, я не хотела марать руки, поэтому ударила с ноги. Я не могла остановиться. Орала ему: «Ты клеился ко мне, а сейчас ведешь себя как телка, ты это заслужил. Ты унизил мою честь, достоинство, сейчас за это получаешь». Пацаны, когда услышали это, реально сорвались, как собаки.

Он стал орать: «Я вам по 5 тысяч в день буду давать, только не бейте, я тут ни при чем, больше не буду, простите». Он на колени вставал, кроссовки нам целовал. Мне даже говорили: «Марин, хорош. Такая баба на вид хрупкая, беззащитная, а покруче пацанов». Вот они завтра хотят меня взять с собой, чтобы я еще одного от….

Ты знаешь, сколько у меня силы и дури, когда я бью кого-то. Я реально не могла остановиться. Я била его с ноги по лицу. Он лежал на спине и вообще не впирал, что происходило. Я его предупредила: «Хоть слово скажешь — я тебя убью, меня одной хватит, чтобы тебя мать родная не узнала». Хотя, мне кажется, она его и сейчас не узнала», — девушка засмеялась.

И продолжила: «Он обещал: „Я скажу, что упал, вы меня не трогали“. Дэн тоже никак не мог остановиться. Когда я снимала на камеру первую часть, было не так по жести, как потом. Я могу видос скинуть. (Смеется.) Меня оттаскивали от него. А потом один знакомый мне даже руку пожал.

Мы ушли. На то место вернулись другие ребята. Скинуть нам фотки должны. Говорят, там полное месиво».

Эту девушку мы разыскали. В отличие от остальных героев истории она до сих пор не удалилась из соцсетей. Но с журналистами контактировать отказалась.

Народные мстители вычислили ее адрес. Приехали по месту жительства. Забросали дверь яйцами. Оставили надписи в подъезде. На просьбу поговорить с зачинщицей драки ее мать в грубой форме посоветовала покинуть помещение.

«Видео с избиением моего сына тысячи, они везде»

Мы продолжили разговор с матерью пострадавшего.

— Я ведь даже не знаю, сколько человек избивали сына, — рассказывает Евгения. — В полиции мне ничего не сказали. Информацию собираю по крупицам, по знакомым моего мальчика. Я по видео насчитала шесть человек. Сейчас мне говорят, что в драке участвовали пять. Сам Костя пока не может сказать. У него такой сильный отек по всему лицу, в том числе и на губах, что он ими пошевелить не может. Пытается что-то бубнить, но плохо получается. Начинает плакать. Любое движение ртом дается ему с трудом. Фотографии мы ему тоже не можем показать, потому что он не видит. Я прошу полицию не беспокоить его. Пусть опухоль спадет, вылечится, а потом все расскажет.

— Следователи приходили к нему?

— Что толку от того, что они приходили? Следствие только начинает этим заниматься. Когда шумиха поднялась, все зашевелились. Мне сказали, что участников драки установили. Вроде даже допросили.

— Родители хулиганов с вами не связывались?

— Никто не звонил, не написал мне. По слухам, они не собираются этого делать, защищают своих детей. Мне странно, почему они даже анонимно нигде не написали мне: мол, простите, ради Бога. Это было бы правильно.

— Вы что-то знаете об этих родителях?

— Не знаю. Мне посоветовали не лезть, не разыскивать никого. В полиции пообещали, что правосудие неминуемо. Поэтому я сижу и никого не трогаю. Собираю документы сына, покупаю ему лекарства, готовлю еду. Да, мне в Сеть скидывали адреса виновников. Ну а что я могу? Взять кухонный нож и пойти мстить? А кто тогда будет лечить моего ребенка?

— Все виновники инцидента старше вашего сына?

— Мой Костя самый младший. Он в 7-м классе учится. Остальные — учащиеся 8–9-х классов. Говорят, среди них был и 18-летний пацан.

— Откуда тогда ваш сын их знал?

— Покров — маленький город, здесь все друг друга знают. Можно учиться в разных школах, но пересекаться на футболе, волейболе, в закусочной.

— Костя — инвалид?

— Три года назад мы ему официально оформили инвалидность. У него психические отклонения. Или, правильнее сказать, нервное расстройство.

— Это как-то проявляется? Те, кто его избивал, знали о диагнозе?

— Костя ни от кого не скрывал диагноз. Но в плане агрессии заболевание никак не проявлялось. Скорее, наоборот. Костя совсем бесхитростный, может что-то сделать не подумав, ляпнуть и не понять, что сказал плохое. В любом случае он не склонен к агрессии, не способен обидеть человека. Раньше его за глупость никто не трогал. Задирались к нему, но не более того. А здесь ребята нашли слабого, решили показать, какие они крутые. Мой не смог противостоять.

— В тот вечер он пошел гулять?

— Они с ребятами каждый вечер ходят гулять. То на стадионы, то в кафе сидят. Но тех, кто его бил, я впервые вижу. Думаю, он отправился гулять и нарвался на эту компанию. Как я понимаю, он их всех знал.

— Как вы его нашли, он сам дошел до дома?

— Есть видео, где он сам идет домой. Его в тот момент тоже снимали. По дороге у него еще штаны падали, а те, кто снимал, смеялись. Когда Костя практически ползком появился из-за угла дома, его заметили с балкона бабушка с дедушкой. Костя не шел, не полз — передвигался, согнувшись пополам. Дедушка тут же выбежал. Дотащил его до дома. Сын был весь в крови, одежда промокла насквозь. Мы его умыли, переодели, вызвали «скорую».

— Какие у него травмы?

— У него сломан нос, уши, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей. Глаза заплыли так, что не открываются, волнуемся, как бы зрения он не лишился. Само лицо распухло до состояния трех лиц.

— Вам стало страшно тогда?

— Страшно мне стало чуть позже, когда люди начали выкладывать видео с избиением сына. Мне до сих пор отправляют сотни этих видео со словами: «А вы это смотрели?» Я открываю Интернет, а мне кажется, что это видео уже везде, на каждом ресурсе, их тысячи, и они по всем углам. Вот это страшно.

— Ваш сын не знает, что видео с ним гуляет по сетям?

— Нет. Я надеюсь, что видео ему никто не покажет. Зачем его травмировать еще раз? Говорят, ему еще предстоит огромная работа с психологом, неврологом, чтобы вернуть его к нормальной жизни.

— Но он же сам увидит в соцсетях?

— Его нет в соцсетях, мы не разрешали ему регистрироваться. И я в соцсети раньше не заходила, пока вот это не случилось.

— Говорят, полиция находится в боевой готовности. После этой истории неравнодушные люди решили отомстить за вашего сына, приезжают в Покров.

— Патрули в городе дежурят круглосуточно, чтобы избежать беспорядков. Я сама писала и призывала всех в соцсетях не вершить самосуд.

Сейчас жители Владимирской области поддерживают семью Константина в Сети. Пострадавшему передают посылки в больницу. Люди пытаются организовать сбор средств, чтобы оплатить семье хорошего адвоката. Самих виновников инцидента во избежание беспорядков взяли под охрану правоохранительные органы.

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