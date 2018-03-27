Робот DFAB House поможет построить деревянный домик

Если разбить процесс строительства маленького одноэтажного жилья на простейшие операции, то окажется, что в большинстве случаев все может выполнить один человек. Точнее, одна пара рук, включая и механические. Роботизированная система DFAB House разработана для того, чтобы заменить рабочих при сооружении деревянных конструкций на как можно большем количестве этапов. В основе конструкции робота лежат два автономных манипулятора на независимых подвесках, смонтированных на раме, по которой они перемещаются над всей стройплощадкой. У робота нет интегрированных инструментов, он пользуется обычными человеческими, аккуратно позиционируя манипуляторы в пространстве. Он может поднять в меру тяжелую балку, приставить ее к другой под точным углом, просверлить отверстие и закрутить туда шуруп. Но если нет отвертки или закончился крепеж — будет стоять и ждать помощи человека.

Большим преимуществом строительного робота его создатели считают отсутствие критики с его стороны, когда в проект вносятся изменения через САПР. Почти идеальный помощник — можно на лету менять дизайн, конструкцию, габариты сооружения и DFAB House будет воплощать изменения в жизнь. Правда, и ответственности на нем никакой, нельзя скомандовать «построй курятник», не проработав прежде все детали проекта.

Пока что робот работает только с древесиной, но в перспективе запланировано освоение готовых металлических и бетонных конструкций малых размеров, плюс композитных материалов, включая созданные методом 3D-печати. DFAB House в версии для продажи будет готов к осени 2018 года и станет отличным помощником для творцов. Тех, кто любит проектировать, пока усердная машина выполняет тяжелую работу.