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Робота научили копировать человеческую мимику
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Робота научили копировать человеческую мимику 

Рамблер 2 часа назад
Фото: University of Cambridge
Британские ученые создали робота, который "умеет" распознавать человеческую мимику и копировать ее.
Робот по имени Чарльз стал частью проекта, который призван найти оптимальный способ общения людей и машин. По мнению ученых, робот, который научится распознавать специальные невербальные сигналы, сможет лучше и адекватнее взаимодействовать с людьми.
Чарльз может двигать бровями, челюстью и полностью копировать выражение лица человека при проявлении различных эмоций. Это стало возможно благодаря 24 встроенным в его лицо моторам.
Конечно, пока разработка несовершенна, но ученые уверены, что после некоторых улучшений роботов такой модели будет сложно отличить от человека.
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