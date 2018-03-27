Робота научили копировать человеческую мимику

Британские ученые создали робота, который "умеет" распознавать человеческую мимику и копировать ее.

Робот по имени Чарльз стал частью проекта, который призван найти оптимальный способ общения людей и машин. По мнению ученых, робот, который научится распознавать специальные невербальные сигналы, сможет лучше и адекватнее взаимодействовать с людьми.

Чарльз может двигать бровями, челюстью и полностью копировать выражение лица человека при проявлении различных эмоций. Это стало возможно благодаря 24 встроенным в его лицо моторам.

Конечно, пока разработка несовершенна, но ученые уверены, что после некоторых улучшений роботов такой модели будет сложно отличить от человека.