Apple показала стилус. Но не тот

Apple показала стилус. Но не тотОбновление Apple Pencil было вполне ожидаемо, учитывая тему презентации. Всё-таки аксессуар редко берут для домашнего пользования, он полезен исключительно художникам или начинающим иллюстраторам.

Сегодня нам много говорили о вдохновении и воображении, а чуть позже показали, какой гаджет должен претворять это в жизнь. Отсылки к Apple Pencil были с первых минут презентации, все иллюстрации словно были нарисованы перьевой кистью. Жирный намёк.

Что нового?

Теперь с Apple Pencil работают программы из пакета iWork (о них ещё помнят!). Можно оставлять заметки прямо посреди документа. Есть и новая фишка — смарт аннотации. Заметки можно оставлять к какому-то конкретному слову. Плюс, они синхронизируются в рамках проекта, их вполне может оставлять учитель своим стилусом, надпись появится у всех участников.

То, чего мы так долго ждали — с помощью Apple Pencil можно препарировать лягушку. AR-лягушку, прямо на своём рабочем столе. iPad в связке со стилусом позволяет глубже погружаться в процесс обучения с помощью дополненной реальности. Перепало многим дисциплинам: химии, биологии, физике и прочим.

А где новый Apple Pencil?

Да его нет. Вместо обновления фирменного аксессуара, Apple показала стилус за $49 от Logitech. Мол, вот вам, школьники, стилус подешевле, он умеет всё то же самое. Странный ход. Информации по стилусу от Logitech пока нет, мы обновим новость, как только обнародуют характеристики.

Итак, мы не увидели новый Apple Pencil, зато получили ещё пару поводов для использования старого.