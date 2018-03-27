В Митине проведут викторину «Что ты знаешь о Москве?» 

В детской библиотеке №238 района Митино в среду, 28 марта, для школьников в рамках клуба «Московит» организуют исторический час «Дорогая моя столица». Из электронной презентации ребята смогут увидеть, как менялась Москва. Каким был московский Кремль при Дмитрии Донском, как он поменялся при Иване III, каким стал Кремль современный.
— Думается, детям особенно интересно будет узнать на слайде Московский зоопарк и Московский цирк имени Никулина. В завершение мероприятия мы проверим знания наших юных москвоведов в викторине «Что ты знаешь о Москве?», — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
Напомним, детская библиотека №238 располагается по адресу: улица Барышиха, дом 21. Начало мероприятия в 11.30. Вход свободный.