Ещё
В Митине проведут викторину «Что ты знаешь о Москве?»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Митине проведут викторину «Что ты знаешь о Москве?» 

Префектура СЗАО города Москвы 23 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В детской библиотеке №238 района Митино в среду, 28 марта, для школьников в рамках клуба «Московит» организуют исторический час «Дорогая моя столица». Из электронной презентации ребята смогут увидеть, как менялась Москва. Каким был московский Кремль при Дмитрии Донском, как он поменялся при Иване III, каким стал Кремль современный.
— Думается, детям особенно интересно будет узнать на слайде Московский зоопарк и Московский цирк имени Никулина. В завершение мероприятия мы проверим знания наших юных москвоведов в викторине «Что ты знаешь о Москве?», — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
Напомним, детская библиотека №238 располагается по адресу: улица Барышиха, дом 21. Начало мероприятия в 11.30. Вход свободный.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Южном Тушине отметят 200-летие со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие российские народы освобождены от армии83
Загадки странной карты Пири-реиса34
Чему европейцы научились у русских34
Почему крестьянки могли изменять мужьям196
Ученые обнаружили мумию в пустом саркофаге19
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение