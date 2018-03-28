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На Алтае создадут лазерный локатор для контроля спутников-шпионов
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На Алтае создадут лазерный локатор для контроля спутников-шпионов 

Мир24 17 часов назад
Фото: Мир24
Как сообщили «Известиям» в научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП), строительство нового телескопа завершиться в 2019 году.
Телескоп с диаметром зеркала более 3 м и снабженный лазерным дальномером, будет расположен на территории Алтайского оптико-лазерного центра.
До Луны и обратно
Путевка «Все включено»
Локатор позволит получать детальные изображения космических аппаратов. По снимку специалисты смогут понять, какая аппаратура установлена на спутнике, а значит, и его предназначение. Детальные снимки спутников также облегчат комиссиям «Роскосмоса» выяснение причин аварий на космических аппаратах.
Российский лазерный локатор будет измерять космические расстояния с точностью до миллиметра. В частности, с его помощью российские специалисты измерят расстояние до Луны с точностью до одного миллиметра. Полученные измерения будут использованы при расчете гравитационного воздействия Луны на вращающиеся по околоземной орбите спутники.
Добавим, телескоп такого уровня, совмещенный с лазерным дальномером, имеется только на трех станциях в мире, две из них находятся в США и одна — во Франции.
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