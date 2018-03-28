Лицензия от пожара не спасет

Как ни странно звучит, система безопасности была абсолютно неплохо отработана в советское время — когда действовали жесткие правила и стандарты. Причем как строительные, так и пожарной безопасности. К сожалению, в 2006 году все советские нормативы отменили и было предложено пользоваться техническими регламентами. Но выработка этих самых техрегламентов заняла ни много ни мало десять лет! К тому же из-за излишней забюрократизированности и сложности исполнения этих регламентов следовать им практически невозможно.

К сожалению, строгость законодательства компенсируется необязательностью его исполнения. Как следствие, все решается за взятку. Сейчас на базе устаревших заводов и фабрик массово строятся торговые центры. Наверное, с коммерческой точки зрения это правильно. Но на мой взгляд, совсем не верно так сказать, «экологически». Никто не контролирует ни материалы, из которых строят, ни сами эти работы. Удивительно, как эти здания еще не рухнули? Почему же сегодня не работает, а в СССР работало? Потому что в Советском Союзе было сильное местное самоуправление.

Никто не хочет никаких пожаров на своей территории, и люди кровно заинтересованы, чтобы все было нормально. А когда все отдано на откуп чиновникам, то люди легко берут взятки в кабинетах, которые находятся далеко от тех мест, где все и происходит.

Из моей многолетней адвокатской практики я точно знаю, что большинство проблем возникает именно там, где самоуправление не работает.

Чтобы ни случилось повторения кемеровской трагедии, будьте любезны, измените систему управления. Чтобы на уровне районов и муниципалитетов решались вопросы и безопасности, и грамотного строительства. Если ты местный житель, то без тебя будет сложно реализовать непопулярные у населения проекты.

То же самое можно сказать и о многоквартирных жилых комплексах, которые сейчас массово возводятся по всей стране. В некоторых известных высотных деловых центрах, на мой взгляд, люди защищены слабо.

У всех на памяти небольшое возгорание в «Москва-Сити», когда тушить здание пришлось с вертолета. Я помню, что во время пожара выяснилось, что трубы для подачи воды проложены, а насосов для ее подачи нет, потому что на них решили сэкономить.

Раньше, в советское время, существовали акты сдачи-приемки объектов серьезной государственной комиссии. Сейчас такие документы просто бумажки, подписываемые одним или несколькими чиновниками. И практически любая компания может получить лицензию. Их выдают всем. Но надо помнить, что лицензия от пожара не спасает. Поэтому я вынужден признать: такие пожары были и, к сожалению, могут быть в дальнейшем, пока не изменится система управления выдачи разрешений.