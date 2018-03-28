Удивительные обитатели Узбекистана

Фотопроект стал результатом двух экспедиций в эту страну, каждая из которых была полна неожиданных встреч, невероятных открытий, интересных знакомств и приключений. В ходе последней российско-узбекской экспедиции мы проехали более 4000 тысяч километров по территории Узбекистана, ночевали под открытым небом, работали под палящим солнцем, побывали в десяти городах, и видели сотни животных и растений.

Мы часто не задумываемся о важности многих профессий. Но только представьте, что неделю из вашего района никто не будет вывозить мусор. Ужасно, правда? Выходит, мусорщик — одна из самых необходимых профессий в обществе. Но ведь в дикой природе тоже кто-то должен заниматься «уборкой мусора». Жуки-навозники — санитары пустыни, об этом знали еще древние египтяне, считая скарабея символом плодородия, который вместо шарика навоза катит солнце с востока на запад.

В 60-е годы XX века эти насекомые спасли австралийский континент от экологической катастрофы. В это время туда завезли овец и коров, которые с большим удовольствием паслись на зеленых австралийских лугах. Со временем последние стали покрываться экскрементами, а трава переставала расти. Медлить было нельзя. Ученые (ориентируясь на опыт других регионов планеты) решили интродуцировать (говоря обычным языком, переселить) на континент 60 видов жуков-навозников. Из них, правда, прижилось всего 20, но и этого количества хватило, чтобы со временем зарыть все экскременты под землю и восстановить равновесие в экосистемах.

Так зачем же навозники практически всю свою жизнь катают шарики?

К свежей кучке навоза в первые минуты слетаются десятки жуков, которые с азартом отделяют комочек полупереваренной травы, а потом начинают катить его в произвольном направлении. Сначала он совсем не напоминает шарик, как только что оторванный кусочек пластилина, но по мере движения приобретает правильную форму. Отталкиваясь передними лапками от земли, самка с большим усердием толкает комочек, часто превышающий ее по весу в несколько раз. Через некоторое время она находит подходящее, на ее взгляд, место и начинает копать ямку под навозом. Шарик медленно утопает в грунте, самка откладывает на него яйцо, и закапывает ямку, удаляясь за следующей порцией. За свою жизнь она может оборудовать до 400 таких «столовых» для будущих личинок.

Во время нашей экспедиции мы не ожидали встретить песчаную эфу (Echis carinatus), и на ночных маршрутах ходили в надетых на голую ногу сандалиях, и под ноги особенно не смотрели. Пока в одну из ночей лучом фонарика не высветили одну из трех самых опасных змей Узбекистана (летальность при укусе составляет 20%), спокойно сидевшую в траве. Следующим утром мы обнаружили еще несколько этих смертельно опасных змей, издающих при движении характерный шипящий звук. На узбекском языке из называют «чарх илон» — шумная змея.

Непобедимый и шустрый — именно так с монгольского переводится название этого пустынного осла кулана (Equus hemionus). За всю историю человечества многие народности неоднократно предпринимали попытки одомашнить куланов, ведь они обладают выносливостью домашнего осла и силой лошади. Но ничего не вышло: куланы привыкают к жизни с человеком, но по-настоящему ручными не становятся.

Из-за осушения многих водоемов и охоты численность пустынных ослов постоянно снижается, а во многих странах Средней Азии и Ближнего Востока кулан вовсе исчез.

Степная агама (Trapelus sanguinolentus) — одна из самых распространенных ящериц среднеазиатских пустынь. Самцы обладают ярко выраженным территориальным поведением: при вторжении противника на участок без раздумий нападают на него. Лишь несколько самок могут разделить территорию с самцом. А для этого самца конкурентом оказался я: при моем приближении окраска брюха из песчано-желтой стала ярко-синей, он приподнимал свое тело на всех лапах, открывал рот и шипел. А при попытке приблизиться — бежал навстречу и пытался укусить мою камеру или мой палец (это было довольно болезненно!). Каждый день в течение нашей поездки мы встречали его, величественно охранявшего свой участок.

Стоит лишь притронуться к этому черному жуку, как он сразу же встанет в характерную позу — поднимет заднюю часть тела с заостренными надкрыльями и направит ее в лицо жертве; спустя мгновение воздух наполнится характерным неприятным запахом. Жуки медляки (Blaps sp.) идеально приспособлены к жизни в безводных пустынях, которые покрывают больше половины территории Узбекистана. Их плотные черные надкрылья срослись, чтобы препятствовать испарению драгоценной воды, а длинные ноги позволяют держать тело на расстоянии от раскаленного грунта и быстро бегать. Медляки отлично приспособлены к дефициту влаги — вода может образовываться в их организме в результате обмена веществ.

Короткое тело (до 1 метра длиной) восточного удавчика (Eryx tataricus), покрытое гладким панцирем чешуи, короткий хвост и небольшие глаза, смотрящие вверх — все это идеальные приспособления для жизни в почве, будь то это песок или глина. Большую часть жизни удавчики проводят, ползая в толще грунта и поднимаясь к поверхности лишь для охоты. Они прекрасно чувствуют малейшие вибрации грунта, случающиеся при передвижениях грызунов или ящериц (основной пищи этих змей) — и, словно ужасающие черви в фильме «Дрожь земли», удавчики выскакивают из грунта и ловят жертву, удушая ее.

Вода в августе в Узбекистане редкость, реки притягивают к себе множество живых существ. Быстротекущая горная река — не лучшее место для жизни жуков вертячек (Gyrinus sp.): течение постоянно уносит их вниз, не позволяя охотиться. За большим камнем образуется небольшая заводь со стоячей водой, и тут в тени камня собираются десятки этих удивительных жучков. Их каплевидное тело ровно наполовину погружено в воду, а движение напоминают перекатывание шариков ртути по столу. Эти хищные насекомые прекрасно приспособлены к жизни на поверхности воды: каждый их глаз разделен на два — нижний смотрит под воду, учитывая вносимые ей искажения, а верхний — контролирует приближение хищников с воздуха. В случае опасности огромная масса жучков моментально разбивается на отдельные особи, дезориентируя хищника.

Тушканчики — пожалуй, самые несуразные и смешные жители пустыни Кызылкумы. Благодаря своим непропорционально длинным ногам они бегают по пескам с невероятной скоростью, и часто прыгают на высоту более метра.

У некоторых видов, как, например, у тушканчика Северцова (Allactaga severtzovi), есть еще и гигантские уши, а пальцы задних ног снизу снабжены гребенкой жестких волос, которые помогают отталкиваться от сыпучего песка.

В природе лошади Пржевальского были полностью истреблены чуть больше пятидесяти лет назад, в 1969 году их видели в Монголии в последний раз. Только благодаря зоопаркам и отловленным в начале XX века 11 особям этот вид удалось в конце прошлого столетия вернуть в природу. На территории экоцентра «Джейран» живет семья лошадей Пржевальского — один самец и две самки. Мы регулярно встречались с ними во время маршрутов, а в тот год одна самка родила детеныша. При приближении людей самки с жеребенком всегда отходили чуть дальше, а самец останавливался, прикрывая и охраняя свою семью. Каждый раз, смотря на них сквозь объектив, я восхищался: ведь этот жеребенок — первая за многие годы полностью дикая лошадь Пржевальского в Узбекистане.

Ночные маршруты по пустыне всегда очень увлекательны, вместе с темнотой и прохладой пустыня оживает. Фонарик высвечивает десятки сверкающих глаз — пауки, различные насекомые, тушканчики и песчанки, множество рептилий. Среди них и огромные глаза сцинковых гекконов (Teratoscincus scincus). Эти ящерицы ведут строго ночной образ жизни, охотясь на различных насекомых. Глаза сцинковых гекконов не покрыты веками, поэтому, чтобы очищать их от пыли и увлажнять, они вынуждены регулярно их облизывать. Интересен и способ защиты этих ящериц: они способны отбрасывать хвост, как и большинство ящериц, но если хищник неожиданно схватит геккона за лапку или за бок, чешуя вместе с верхним слоем кожи снимется с тела как чулок, при этом геккон будет издавать пронзительный писк, отпугивая хищника.

Если бы кто-нибудь решил составить рейтинг аппетита живых существ, то сольпуги, или фаланги, определённо бы заняли первое место. Фаланги могут есть бесконечно. Эти паукообразные лишены ядовитых желез, однако взамен они получили мощные челюсти, каждая из которых устроена наподобие клешней краба. Получается, что они могут совершать ими движения и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, перетирая жертву словно на терке. Внешнее пищеварение, «отсутствие страха» и молниеносная реакция делает этих существ непобедимыми: их жертвами становятся практически все насекомые, скорпионы, мелкие рептилии и птицы, а иногда и другие сольпуги.

Серый геккон (Cyrtopodion russowi) чрезвычайно редок на территории России, и включен в Красную Книгу. Однако, в Узбекистане и других пустынных районах Средней Азии численность этой ящерицы иногда достигает 10 особей на 10 квадратных метров. Нам повезло увидеть этих небольших (до 5 сантиметров) гекконов в труднодоступном уголке Узбекистана на плато Устюрт, на самой границе с Туркменией и Казахстаном.

Большинство из нас привыкли к тому, что палочники (Phasmatidae) — это тропические насекомые, живущие во влажных лесах экваториального пояса. Однако среди представителей этого большого семейства насекомых есть и пустынные виды, обитающие в сухом климате Узбекистана. Они длительное время способны обходиться без питания, а в случае необходимости могут есть сухие листья.

Пёстрый скорпион (Mesobuthus eupeus) — небольшой (до 5 сантиметров) вид, распространенный на Ближнем Востоке, в Средней Азии и встречающийся даже на юге России. Несмотря на то, что его укус довольно болезненный и может вызывать зуд и небольшие отеки, этот вид не опасен для человека. Все скорпионы сумеречные и ночные животные, в дневное время они прячутся в расщелинах скал, под камнями и корягами. Многим из них наша обувь и рюкзаки казались идеальным укрытием, и нам регулярно приходилось вытряхивать одежду, чтобы не быть укушенными.

Несмотря на невыносимую дневную жару, в горных пещерах всегда держится прохлада. Многие из них стали домом для колоний летучих мышей — ночниц (Myotis sp.). Только с наступлением темноты десятки особей ночниц вылетит из пещеры, чтобы охотиться на насекомых. Эти животные при помощи ультразвуковой эхолокации безошибочно определяют местоположения жертвы: ловят в воздухе бабочек или собирают с земли различных саранчовых.

Во время второй экспедиции мы передвигались на ГАЗ-66, который в силу своего возраста и постоянной жары иногда ломался, в результате нам приходилось вносить небольшие коррективы в наш маршрут. В один из таких дней, не добравшись до намеченной стоянки, мы остались ночевать на отвалах горнодобывающего завода. Утром оказалось, что наша «спальня» расположилась посреди колонии больших песчанок (Rhombomys opimus). Заметив нас на рассвете, они стали тревожным писком сообщать друг другу о непонятных существах, вторгшихся на их территорию.