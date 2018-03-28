Море, тайга, и чтобы не воровали: приморцы рассказали об отношении к Родине

Инициатива об абстрактном празднике пришла от ООН в июне 2012 г., начали встречать с 20 марта 2013 г.

Каждый год в конце марта предложено настойчиво напоминать правительствам, как вести народы к светлому будущему. Чиновники постарались, как могли, обратив иррациональное в рациональное. На полном серьёзе придумали термин «валовое национальное счастье». Составили рейтинг стран и городов, где жители ближе к нирване или дальше от неё. Россия в этом списке — в аутсайдерах. Значит ли это, что нам всё равно, где жить? «АиФ-Приморье» спросил у публичных, умных, достигнувших успеха людей региона — счастливы они здесь и сейчас?

Веришь — жизнь прекрасна?

Директор Приморского краеведческого музея им. Арсеньева Виктор Шалай

— 100-процентное счастье — безоблачное состояние родом из детства. Когда ты, в общем-то, ничем не занят, кроме того, что радуешься жизни. Радуешься, сам того не осознавая. Моё детство прошло на Чуркине, в порту Диомид, среди кранов, больших тюков, которые лежали на просушке круглый год. Огромные горы, с которых мы скатывались как с сугробов. Среди знакомых матросов и боцманов с пришвартованных сейнеров, со свежим рыбацким хлебом, с купанием прямо вдоль борта корабля. Это была большая доблесть, вопреки запретам нырять прямо с дока, с высоты пятиэтажного дома. С мысом Голдибина, который выходит на остров Русский. Накупаешься, растянешься на берегу, и наслаждаешься жизнью. Как Том Сойер с Гекельберри Финном. Веришь, что жизнь прекрасна. Потерять такую любовь к родному месту сложно, связь очень сильная. Величина, которая никуда не девается. Это как часть природы.

Руководитель соседской общины коренных малочисленных народов Приморского края «Родник» Валентин Андрейцев:

— У меня мама родом из северного приморского посёлка Красный Яр, сам же я вырос в селе Горноводном, помню деревню, которая была раньше. Приезжаю сегодня в Горноводное, и ощущаю себя в той эпохе. Верите или нет, но там запах леса отличный от других лесов. Сегодня я живу в городе, а работаю в Ольгинском районе. Пытаюсь поставить на ноги общину удэгейцев, чтобы жили достойно. Конечно, в деревне чувствую себя гораздо лучше. Море, речка, тайга. Чего не хватает для полного счастья? Счастливых людей. И природу жалко, что уничтожается.

Тренер по дыхательной гимнастике, автор программы военно-патриотического воспитания Александр Каплин:

— Я с радостью вышел на пенсию, чтобы спокойно заняться тем, что мне нравится. Основа счастья — семья, дети, внуки. Далее — востребованность в какой-то деятельности. Деньги — не самоцель. Человек самодостаточный может сам себя прокормить и близких удержать. Счастливый человек тот, кто может сказать — да, мне это удалось. Если говорить о своей малой родине… Я несколько раз уезжал в Хабаровск, были предложения поработать в Новой Зеландии, на берегах Черного моря. Но всегда, словно моряк, возвращался в Находку — здесь у меня дом, друзья, всё! Я здесь прячусь. Здесь всё родное, на каждом шагу воспоминания. Да, работы нет, угольная пыль кругом, есть негатив. Как не бывает идеальных людей, так и не бывает идеальных городов! Но любовь — чувство, которое не проходит. Как только мы избавимся от чиновничьего беспредела, жизнь будет счастливее. Если бы не воровали, была бы сегодня в Находке свободная экономическая зона. И больше улыбчивых лиц на улицах.

Личное для каждого

Председатель федерации по гребле на байдарках и каноэ Уссурийска Наталья Зайцева

— В Уссурийске я чувствую себя в своей тарелке, здесь родилась, знаю окрестности, с родителями и одноклассниками ходила в походы. Для меня счастье, прежде всего, в материнстве. До рождения ребёнка стала заниматься греблей. Занятия у воды — идеальная возможность быть на лоне природы в черте города. Озеро Солдатское находится в десяти минутах ходьбы от дома. Муж также увлекся греблей, а маленькая Сима сопровождает нас на краевых и международных соревнованиях.

Океанолог, доктор физико-математических наук Владимир Щуров:

— На простые вопросы всегда трудно отвечать. Когда я был за рубежом, мне вообще ничего не нравилось, всё казалось чужим. Воспоминания детства — виноград в тайге, рыбалка, походы с ребятами. Каждый ручей кажется родным. Заграничная Темза мной почему-то воспринимается как поток холодной воды. А здесь каждый вечер любуюсь Амурским заливом с высоты 16-то этажа. Горы спускаются к воде, чаша из огней над морем… Это прекрасно, и это страшно потерять. Возьмём, к примеру, штат Юта в Америке. Каменная пустыня, где растут редкие колючки, некуда глаз бросить! Но люди и там живут, и находят в этом своё очарование.

— Приморский край — наш дом, и он уникален. Я здесь окончил школу, университет, начинал трудовую деятельность на Дальзаводе . Отказался оставаться в Москве после окончания аспирантуры. А моя дочь, получив высшее образование, уехала во Вьетнам, но до сих пор вспоминает, как мы отдыхали в пригороде на Санаторной — купались, играли в бадминтон. Ботанический сад прекрасен, особенно осенью, когда желтеют и краснеют клёны. А если абстрагироваться и смотреть на отдельные здания исторического центра — вообще не веришь, что находишься во Владивостоке. Наши гости, в том числе иностранцы замечают — дальневосточники — особый народ, широкой души, искренние и добрые, без фальши.

Психотерапевт, психоаналитик Олег Сумарин:

— Искренне считаю, что Приморский край — особенное место, мои друзья-москвичи говорят: «Владивосток — лучший город на свете». Масса возможностей для отдыха: турбазы, выезд на природу, да хоть и домик в деревне! Элементарно — пройдись по берегу моря, найди время побыть наедине с собой. Где бы ты ни жил, и что бы с тобой ни происходило, ты и только ты определяешь эту реальность. Ищите плюсы во всём.

Психолог, бизнес-тренер Владимир Чамбайшин:

— Если речь идёт о людях старшего поколения, живущих в глубинке, то им никакие психологи не нужны. У них есть свои интересы, другие взгляды на жизнь. Рыбалка, охота, природа — это так прекрасно и так далеко от проблем. Зато сельские жители больше подвержены негативному влиянию телевидения. Управились с хозяйством, вернулись домой, а там очередное ток-шоу показывают. Меньше таких передач нужно смотреть! Хлеб подорожает, значит, больше картошки посадят. Больше начнут жить индивидуальным хозяйством.