Ещё
Morphing Karambit — самый безопасный керамбит в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Morphing Karambit — самый безопасный керамбит в мире 

TechCult 5 часов назад
Фото: TechCult
Калифорнийский ножевых дел мастер Джо Кэсуелл представил второе поколение своего изделия Morphing Karambit. Это нож из категории «керамбит» с оригинальным складным механизмом. На смену принципу сжатия в первой версии ножа пришел комплекс шарниров, и выглядит это впечатляюще. Керамбитами именуют ножи характерной конструкции — рукоять надо держать обратным хватом, продев большой или указательный палец в кольцо-отверстие на конце, сам клинок короткий, сильной изогнутый и направлен от владельца. Изначально они служили имитацией когтя тигра, сегодня популярны из-за экзотической формы и малых габаритов, удобных для скрытого ношения. Но есть проблема — керамбит с типовым складным механизмом в первую очередь опасен для пальцев самого владельца.
В Morphing Karambit второго поколения изобретатель закрепил лезвие на системе шарниров. Если надавить большим пальцем на специальный упор, лезвие скользнет вперед и вниз, выдвигаясь на всю длину одним движением. Назад складывать несколько дольше, но важно, что при стандартном хвате нет никакого риска контакта пальцев и острой стали.
Новая конструкция проще и долговечнее прежней, в ней всего пять деталей и титановая клипса для ношения на поясе. Размеры лезвия 6,35×0,53 см, вес ножа 170 граммов. Ценник на период сбора средств через Kickstarter $450, позже нож будет продаваться по $650.
TechCult: последние новости
Робот DFAB House поможет построить деревянный домик IBM представила самый маленький в мире компьютер размером с крупинку соли Как измеряли скорость света и каково ее реальное значение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие российские народы освобождены от армии83
Загадки странной карты Пири-реиса34
Чему европейцы научились у русских34
Почему крестьянки могли изменять мужьям196
Ученые обнаружили мумию в пустом саркофаге19
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение