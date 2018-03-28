Morphing Karambit — самый безопасный керамбит в мире

Калифорнийский ножевых дел мастер Джо Кэсуелл представил второе поколение своего изделия Morphing Karambit. Это нож из категории «керамбит» с оригинальным складным механизмом. На смену принципу сжатия в первой версии ножа пришел комплекс шарниров, и выглядит это впечатляюще. Керамбитами именуют ножи характерной конструкции — рукоять надо держать обратным хватом, продев большой или указательный палец в кольцо-отверстие на конце, сам клинок короткий, сильной изогнутый и направлен от владельца. Изначально они служили имитацией когтя тигра, сегодня популярны из-за экзотической формы и малых габаритов, удобных для скрытого ношения. Но есть проблема — керамбит с типовым складным механизмом в первую очередь опасен для пальцев самого владельца.

В Morphing Karambit второго поколения изобретатель закрепил лезвие на системе шарниров. Если надавить большим пальцем на специальный упор, лезвие скользнет вперед и вниз, выдвигаясь на всю длину одним движением. Назад складывать несколько дольше, но важно, что при стандартном хвате нет никакого риска контакта пальцев и острой стали.

Новая конструкция проще и долговечнее прежней, в ней всего пять деталей и титановая клипса для ношения на поясе. Размеры лезвия 6,35×0,53 см, вес ножа 170 граммов. Ценник на период сбора средств через Kickstarter $450, позже нож будет продаваться по $650.