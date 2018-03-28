Ты не поверишь: 6 бытовых приборов, которые были изобретены более 100 лет назад

Трудно понять, как наши родители умудрялись обходиться без мобильных и интернета. А в XIX веке жить, наверное, было вообще дико. Хотя и у них были свои «девайсы».

Страшно даже представить, что ни у кого из жителей тех времен не было ни аккаунта в социальных сетях, ни пластиковой карты, ни даже вейпа.

Но что еще более странно, у наших пра-пра-пра родственников все же было и многое из того, чем продолжают пользоваться миллениалы. И речь не только о банальных стульях и столах, но и о бытовых приборах. Мы нашли целых шесть «долгожителей», которые по-прежнему обитают в наших домах.

1. Стиральная машина

Было тоже 28 марта, но только 221 год назад, когда первая стиральная машина получила свой патент. Случилось это в Америке в 1797 году. У нее, разумеется, не было деликатного режима, но она стирала. Изобрел ее Натаниэль Бриггс, и его версия представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой.

А потом началась целая череда усовершенствований самостирающей штуки. Не прошло и ста лет, как количество патентов на разные вариации этой машины достигло двух тысяч.

2. Электрический чайник

Сейчас некоторые эстеты покупают чайники со свистком, заявляя, что вкус у воды, согретой на огне, гораздо лучше. Может быть. Но из-за экономии времени многие все же предпочитают пользоваться электрическими приборами.

Но вот у самого первого чайника, воткнутого в розетку, такого преимущества не было. В 1893 году американец по фамилии Кромптон вмонтировал в подставку обычного чайника электрический нагревательный элемент. Однако всеобщего восторга его задумка не вызывала — электроэнергии он потреблял много, а вот грел очень медленно.

3. Пылесос

Сейчас хочется, чтобы пылесос сам спокойно перемещался по всей квартире и удалял пыль из самых дальних углов без посторонней помощи. А в середине XIX века людям просто хотелось найти альтернативу веникам. Впервые она появилась в Америке в 1869 году.

Но, видимо, что-то с ней было не так, потому что в серийное производство пылесосы поступили только спустя 30 лет. Новинка называлась «Фырчащий Билли» и работала на бензине. Чтобы оценить ее габаритность, достаточно упомянуть, что его парковали у обочины, а ковры для чистки выносили на улицу.

Газовая плита

В 1825 году Джеймс Шарп придумал газовую плиту. Существует легенда, что сделал он это из-за нежной любви к жене, чтобы она не пачкала руки углем. Кто знает, может быть, если бы миссис Шарп еще и сильно скучала по маме, Джеймс заодно изобрел бы и телефон?

Холодильник

Что нужно было сделать в начале XIX века тем, кто хотел продлить срок службы продуктов в жаркое время года? Во-первых, вырыть глубокую яму. Во-вторых, дождаться зимы и засыпать в нее лед. А затем ждать лета. Перспектива так себе.

К счастью, в 1834 году Якоб Перки сделал первый холодильник и сразу его запатентовал. И уже совсем скоро льда у всех было ну, просто завались.

Электрический утюг

В старых-старых фильмах, ты, наверное, видел огромную металлическую махину, которую женщины засовывали в печь, разогревали докрасна, а потом ей гладили? Остывало такое приспособление быстро, и дело приходилось начинать по новой. Похоже, американке Мэри Потс это надоело, и в 1871 году она запатентовала один из первых утюгов, у которого было несколько сменных деталей.

Мэри стала первой женщиной-изобретательницей, которая получила патент, а ее новшество разбирали как горячие пирожки. Но настоящую революцию и электричество в утюг, спустя 11 лет, принес Генри Сили, который заменил горящие угли металлической спиралью. Так ведь удобнее, правда?