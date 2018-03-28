Гусеничный дрон предотвратит чрезвычайные ситуации на стройке

Вопрос техники безопасности во время строительных работ — далеко не пустой звук. Ведь малейшая оплошность может привести не только к увечьям одного человека, но и представлять опасность в будущем. И новые технологии могут помочь улучшить контроль за безопасностью. К примеру, специалисты компании Doxel разработали гусеничного робота-прораба, который будет проводить сканирование возводимого объекта и оповещать людей о нарушениях и дефектах конструкции, которые могут даже представлять опасность в будущем.

Doxel в своей работе использовала робота с искусственным интеллектом. Он ориентируется при помощи HD-камеры и приборов, способных «просвечивать» стены для поиска дефектов. Помимо этого, дрон способен использовать промышленный сканер для осмотра строительных площадок. После того как робот собирает всю необходимую информацию, он проводит ее анализ, сравнение с имеющимися чертежами и нормами строительства и формирует отчет, который помимо информации о состоянии здания также оповещает об отставании или опережении графика.

Если что-то построено или установлено неправильно, ИИ информирует об этом и предлагает варианты решения проблем. Генеральный директор Doxel Саурабх Ладха считает, что новая технология может использоваться для экономии времени и денег при возведении крупных объектов. Подробное видео о работе гусеничного дрона доступно ниже.

http://youtu.be/0369vlp_fjg