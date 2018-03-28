Ещё
Гусеничный дрон предотвратит чрезвычайные ситуации на стройке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гусеничный дрон предотвратит чрезвычайные ситуации на стройке 

Hi-News.ru 19 часов назад
Фото: Hi-News.ru
Вопрос техники безопасности во время строительных работ — далеко не пустой звук. Ведь малейшая оплошность может привести не только к увечьям одного человека, но и представлять опасность в будущем. И новые технологии могут помочь улучшить контроль за безопасностью. К примеру, специалисты компании Doxel разработали гусеничного робота-прораба, который будет проводить сканирование возводимого объекта и оповещать людей о нарушениях и дефектах конструкции, которые могут даже представлять опасность в будущем.
Doxel в своей работе использовала робота с искусственным интеллектом. Он ориентируется при помощи HD-камеры и приборов, способных «просвечивать» стены для поиска дефектов. Помимо этого, дрон способен использовать промышленный сканер для осмотра строительных площадок. После того как робот собирает всю необходимую информацию, он проводит ее анализ, сравнение с имеющимися чертежами и нормами строительства и формирует отчет, который помимо информации о состоянии здания также оповещает об отставании или опережении графика.
Если что-то построено или установлено неправильно, ИИ информирует об этом и предлагает варианты решения проблем. Генеральный директор Doxel Саурабх Ладха считает, что новая технология может использоваться для экономии времени и денег при возведении крупных объектов. Подробное видео о работе гусеничного дрона доступно ниже.
http://youtu.be/0369vlp_fjg
Hi-News.ru: последние новости
Из-за батарей Tesla треть электричества досталась австралийцам бесплатно Как это работает? | Судоподъемник Дроны VOLT могли бы очень пригодиться на дороге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка сняла на видео лох-несское чудовище22
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми19
Кот родился девочкой, но вынужденно сменил пол5
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения13
«Субмарина-призрак» испугала дайверов27
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
00:48
Рыжая плутовка обворовала любопытного зеваку
Безумный мир
00:37
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
Безумный мир
00:42
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения
Безумный мир
00:40
Гигантский лесной кот напугал шотландцев
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение