В ростовском зоопарке появится робот-кассир

Робот призван стать альтернативой билетным кассам и заменить собой кассира. Он будет распечатывать входные билеты, выводить на экран актуальную информацию о представленных в зоопарке животных, анонсировать планируемые здесь мероприятия. Также Waybot будет встречать посетителей и распечатывать билеты, приобретенные через Интернет, а также продавать их за безналичный расчет.

— Использование робота выведет зоопарк на новый технологический уровень и станет дополнительным фактором привлечения посетителей. Ведь основные посетители зоопарка — дети, и автоматизированная система наверняка вызовет у них интерес, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Робот-кассир будет перемещаться с помощью специально разработанной в вузе платформы на так называемых всесторонних колесах (в основные колеса вмонтированы колеса поменьше). Также Waybot сможет распознавать и анализировать речь посетителей и отвечать на вопросы.

Ученые наделили робота эмоциями. Для того чтобы «подружиться» с пользователями, он будет жестикулировать и совершать движения головой, а на экране при этом высветятся слова приветствия.