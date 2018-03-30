В Московской области появятся 200 фонарей с зарядками для электромобилей

В подмосковных дворах установят 200 осветительных опор с зарядными станциями для электромобилей до конца 2019 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя министра энергетики Московской области Дмитрия Анисимова.

В 2018–2019 годах планируется довести количество электрозарядных станций в Подмосковье до 110, включая 10 станций быстрой зарядки. Также до конца 2019 года планируется установить во дворах многоквартирных домов 200 «умных» опор освещения, оснащенных модулями зарядки для электромобилей

Дмитрий Анисимов , исполняющий обязанности заместителя министра энергетики Московской области.

По словам Анисимова, сейчас в регионе работают 46 электрозарядных станций. На каждой из них содержится наклейка со всей необходимой информацией.

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