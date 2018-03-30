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В Московской области появятся 200 фонарей с зарядками для электромобилей
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В Московской области появятся 200 фонарей с зарядками для электромобилей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковных дворах установят 200 осветительных опор с зарядными станциями для электромобилей до конца 2019 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя министра энергетики Московской области Дмитрия Анисимова.
В 2018–2019 годах планируется довести количество электрозарядных станций в Подмосковье до 110, включая 10 станций быстрой зарядки. Также до конца 2019 года планируется установить во дворах многоквартирных домов 200 «умных» опор освещения, оснащенных модулями зарядки для электромобилей
Дмитрий Анисимов, исполняющий обязанности заместителя министра энергетики Московской области.
По словам Анисимова, сейчас в регионе работают 46 электрозарядных станций. На каждой из них содержится наклейка со всей необходимой информацией.
Ранее «360» писал, что Tesla массово отзывает электромобили
из-за  проблем с усилителем руля.
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