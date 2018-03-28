Во дворах подмосковных домов появятся зарядки для электромобилей

Во дворах многоквартирных домов в Московской области появятся места для зарядки электромобилей, заявил министр энергетики региона Леонид Неганов

В текущем году запланировано создание мест зарядки электромобилей там, где в этом существует необходимость, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Этот фактор будет учитываться при модернизации уличного освещения. По словам Неганова, такие места появятся неподалеку от Москвы, в крупных агломерациях, где имеется электротранспорт. В настоящее время уже эксплуатируются 50 таких точек. Все они управляются со смартфона, из единого приложения.

Электротранспорт — вид транспорта, использующий в качестве источника энергии электричество, а в приводе используется — тяговый электродвигатель. Его основными преимуществами перед транспортом с двигателями внешнего или внутреннего сгорания являются более высокая производительность и экологичность.