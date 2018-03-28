Многодетная мать основала единственный в Республике Коми свечной заводик

Свое производство Наталья запустила в селе с колоритным названием Ыб ("возвышенность" на языке коми). На одном из ыбских холмов, почти утопая в снегу, который лежит здесь практически всю весну, стоит небольшой домик, похожий, скорее, на баню. Но как только открывается дверь, вместе с волной теплого воздуха изнутри вырывается не банный запах, а аромат натурального воска.

— Я долго работала в сфере продаж и очень устала от вранья вокруг. Мне ведь тоже приходилось врать, чтобы продавать некачественный товар и выполнять план. Да и сама по себе городская жизнь давила. Вы знаете, что первый город создал Каин? — объясняет Наталья, почему оказалась в этом небольшом домике.

Поначалу вместе с детьми поселилась в сторожке при местной гостинице, потом купила на городские деньги дом, стала прихожанкой местного храма и крепко задумалась, чем же заниматься в деревне. Решение пришло само:

— Я вдруг подумала: вот храм, в который я хожу. А храму всегда нужны свечи, и ведь он не один. Так почему бы не заняться свечами? Пошла к батюшке, он благословил.

Все оставшиеся деньги Наталья потратила на покупку оборудования, а для приобретения сырья ей удалось выиграть республиканский грант. После этого выбора не оставалось. Чтобы прокормить себя и детей, нужно было запускать производство.

На вопрос, где она всем премудростям научилась, Наталья поднимает палец вверх и многозначительно отвечает: «Там»

Наталья решила, что дешевле и надежнее будет построить помещение для заводика на своем подворье. Напряглась и… построила. Но и после этого не все шло гладко.

— У меня было трое работников. Один неактивный алкоголик. Второй — запойный, третий — завязавший. И… как бы это сказать, — Наталья пытается подобрать слово попристойней и, махнув рукой, говорит, как есть. — В общем, бухали все! Один работничек даже сломал мне станок. Пришлось нужную деталь заказывать на Украине, потому что у нас такие не делают. А у меня ведь дело богоугодное. Я ребят предупреждала: тут с молитвой надо, чтобы даже неправильных помыслов не было. Не помогло. В итоге мы теперь работаем вдвоем — я и дочка. И параллельно запускаем интернет-магазин.

Наталье удалось добиться поставок качественного воска прямо с пасек Краснодарского края. Хозяйка свечного заводика принципиально работает только с воском, лишь иногда добавляя естественные красители. У нее покупают уже не только церковные свечи, но и свечи для дома, сувенирные, фигурные. Недавно несколько свечей приобрели на память заезжие канадцы и шведы. Причем покупатели всегда просят именно продукцию из воска.

На вопрос, где она всему научились, Наталья многозначительно показывает пальцем вверх: «Там». Объясняет, что просто молится и все получается. Секрета из процесса изготовления свечей она не делает и рассказывает о нем даже потенциальным конкурентам.

— Недавно пришли ребята. Сказали, что хотят запустить свечной заводик в Сыктывкаре. Я говорю: с Богом! Объяснила свою технологию. Только поставщиков не указала, чтобы у самой не возникло перебоев с сырьем. И вот с конца ноября ребята никак не могут стартовать. Да за это время можно перерыть всю Россию и найти сколько угодно сырья. А они недавно опять спрашивали: «Наташа, ну где ты берешь фитиль»?

— Наташа, и правда, где ты берешь фитиль? — спросил и я.

— Да в Подмосковье, — смеется хозяйка заводика.

Привет от «маньяка»

Однажды незнакомый мужчина так долго, пристально и внимательно смотрел на Наталью, что женщина приняла его за маньяка и встревожилась не на шутку. А «маньяк» вдруг поздоровался и заявил: «Я вас знаю! У вас есть свечной заводик!» Потом добавил с улыбкой: «Ну и как дела, отец Федор?» С тех пор Наталья уже успела привыкнуть к этой шутке. Ее теперь так называют довольно часто.

Кстати

Почему свечи трещат?

Потому что между фитилем и воском попадает вода. Есть миф, что треск как-то связан с чистотой души того, кто ее ставит. Но — нет. Треск появляется, когда технология производства свечи не отлажена. У Натальи свечи не трещат.

Технологии

Воск для СПА Наталья планирует освоить новую нишу. Хозяйка ыбского заводика хочет повлиять на СПА-индустрию и даже начала выпускать плавающие свечи.

— Недавно зашла в СПА-салон. Посчитала: там тратится за сеанс до 50 свечей. И все — парафиновые. Но ведь парафин — это канцерогены. В салоне прекрасная атмосфера, а тяжелый парафиновый дух все портит! Я сделала новые свечи. Пойду с ними к директору салона, объясню, что все у нее клево, только надо использовать воск. Пусть попробует, — говорит Наталья.

Свечной хвостик

У свечей с ыбского заводика есть одна характерная особенность — оплавленные кончики, так, чтобы торчал фитиль. Такие свечи удобнее зажигать.

— Конечно, можно продавать свечи и без «хвостиков», но я считаю, что это моветон. Человеку так все-таки проще пользоваться свечкой. И кстати, по «хвостикам» мои свечи уже узнают, — рассказывает Наталья.