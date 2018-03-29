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Белые шары в небе Надыма — горожане разделяют горе кемеровчан
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Белые шары в небе Надыма — горожане разделяют горе кемеровчан 

Красный Север 8 часов назад
Фото: Красный Север
Сотни жителей Надыма вышли на улицу, чтобы сказать: «Кемерово, мы с тобой!». В день траура горожане собрались у Свято-Никольского храма и на площади бульвара Стрижова. Среди них — семьи, трудовые коллективы и все, кто разделяет боль и ужас кемеровчан.
— Ком стоит в горле, невообразимо представить потерю в таких масштабах, когда гибнут дети. Неважно, что мы далеко, горе объединяет, — сказала Оксана Пивнева. — Эта трагедия должна научить многому всех нас. Каждый обязан понять, что нужно ценить жизнь, любить людей и не оставаться в стороне, помогать чем можно, необязательно деньгами, хотя бы сочувствием.
— Нельзя допускать подобного, нигде и никогда! Каждый должен быть профессионалом в своем деле, на первом месте у него должна стоять ответственность, — поделилась мнением надымчанка Марина Милетина.
В знак скорби в небо были выпущены сотни белых шаров, многие горожане не могли сдержать слёз.
— Я не ожидала, что увижу здесь столько неравнодушных, — призналась Виктория Ткач. — Этот ужасный пожар — трагедия немыслимых масштабов. Но хорошо, что людям не всё равно. Они не остаются в стороне от чужого горя. Да и не может быть оно чужим, когда гибнут невинные.
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