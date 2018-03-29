«У меня была кличка Белый»: в юбилей Преснякова-младшего вспоминаем его жизнь в свердловском детдоме

Певцу Владимиру Преснякову-младшему сегодня исполняется 50 лет. Он родился 29 марта 1968 года в Свердловске. Родители-музыканты много гастролировали, и в детстве он или ездил с ними по городам, или был с бабушкой.

Учиться Преснякова отправили в свердловский музыкальный детский дом-школу, когда-то её же окончил отец, Владимир Пресняков-старший. В детском доме знаменитыми выпускниками гордятся, а пять лет назад к 70-летию интерната отец и сын прислали записи с воспоминаниями о годах учебы. С разрешения детского дома публикуем фрагменты видео и рассказ Преснякова-младшего.

— Я был в шоколаде, ездил по морям, жил с родителями в Гаграх и вообще не хотел учиться, — вспоминает он. — И когда я услышал, что пойду в музыкальную школу-интернат в Свердловске, очень расстроился. Но отец поступил очень хитро и мудро, он мне сказал одну всего лишь фразу: «Сынок, у тебя там будет настоящий пистолет». Тогда это было военное заведение. Блин, это свернуло мне крышу полностью. Я только и ждал, когда пойду туда. Потом отец договорился каким-то образом с директором школы, который был его другом, и мне сказали, что пистолет якобы попозже дадут, что надо посмотреть, вдруг я неуравновешенный мальчик. И вот я доставал всех — когда, когда, уже неделя прошла. А потом забыл про пистолет и влился в эту музыкальную школу.

По словам музыканта, дружили в детском доме все.

— Это были другие же времена, тогда это была дружба не только между классами, но и между всеми, старшие защищали младших. Там была рядом школа, и мы типа враждовали с ней, они нас пугали, музыкантов, с ломами, со всеми делами. И каждый, конечно, стоял друг за друга. Это была очень мощная жизненная позиция, которая мне дала толчок. Бабушка забирала меня только с субботы на воскресенье, а остальное время я проводил там, так что познал азы детдома, детдомовскую дружбу. Мне повезло, что это были те времена, когда все друг за друга держались, не было стукачей, то, что сейчас практикуется в школах, к сожалению.

Одно из ярких воспоминаний о той жизни — как он вместе с другими ребятами поехал выступать на конфетную фабрику.

— Помню, как нам дали мешок конфет и как этому все радовались. Мы им спели что-то, нас было человек пять, а в результате конфеты дали каждому из школы, включая старших. У меня была кличка Белый, подошел восьмиклассник, говорит: «Белый, мне две». Я, первоклассник, спрашиваю: «Почему?» «Потому что я старшеклассник», — отвечает. Мы были одной семьей, и этим я горжусь, и, в принципе, я это пронес через всю жизнь, и пронесу.