«Нельзя полностью отказаться от цивилизующей функции СМИ»

Евгений, на форуме «Сообщество» прошла дискуссия по поводу взаимодействия СМИ и НКО. Тема, как выяснилось, острая. Какие впечатления от этого довольно откровенного разговора?

— Тема острая, но к ней надо было как-то подступиться. НКО и СМИ находятся в очень интересных отношениях. Это и тяга к взаимодействию, с одной стороны, и взаимные обиды, с другой. НКО всегда говорят: «Нам не хватает внимания СМИ. Они не хотят рассказывать о нас, а мы такие прекрасные». Они прекрасны. НКО решают огромное количество проблем и задач, в первую очередь, социальных. Средства массовой информации обижаются на НКО, потому что те присылают неинтересные новости, пресс-релизы, которые сразу идут в мусорную корзину. Важно сблизить эти позиции. Важно объяснить НКО, как они должны подходить к взаимодействию со СМИ, как они должны не просто рассказывать о том, как они прекрасны, а давать истории, за которые медиа будут цепляться и которым будут уделять внимание, не будут снобами. Речь здесь не о честолюбии. Если НКО решают какие-то важные задачи и делают жизнь людей лучше, они должны быть примером для других.

Иначе говоря, обычная акция по уборке мусора в городском парке уже не привлечет ничье внимание. Она должна превратиться в большое событие, чтобы о нем сообщили СМИ?

— Да. НКО не должны рассказывать нудным голосом о том, что нужно собирать мусор, не бросать окурки мимо урны, — это все никто никогда не опубликует. Это нужно сделать интересно. Правильно вы сказали: нужно сделать интересную акцию.

Я недавно видел в интернете фотографию: было организовано голосование за какую-то футбольную команду бычками от сигарет. Висели две прозрачные коробки, и люди бросали за любимую команду бычки. Явно этот футбольный фанат не бросил бычок под ноги, а кинул в урну. Это глупо, может быть, выглядит смешно, но это привлекает внимание. Почему не сделать программы, которые реализуют НКО, медийно привлекательными? Это важно. Чем больше людей знают о работе некоммерческих организаций, тем больше людей будут привлекаться к этой работе.

Высказываются недовольства, что без денег СМИ ничего не опубликуют, что в России не осталось социальных СМИ, — все гонятся за горячими новостями, которые несут высокие рейтинги. Можно ли обвинять в этом СМИ? По сути, им точно так же приходится выживать, как и НКО.

— Я вообще против взаимных обвинений и упреков. Это не тот путь. Возьмем портал «Такие дела» Мити Алешковского. Митя — человек специфических политических воззрений, с которыми я не согласен. Но он из портала сделал сверхэффективную экономическую платформу для сбора денег на благотворительность — это факт. У него получилось это сделать. Сейчас там огромное количество социальных новостей. Я не говорю, что все развлекательные газеты должны рассказывать исключительно о благотворительности. Но если общество нуждается в этом, то это тема, которая заслуживает внимания. О ней нужно рассказывать, и рассказывать так, чтобы это было интересно и захватывало все новые территории. Это та самая цивилизующая задача средств массовой информации.

Но есть ли она сегодня?

— Это большой философский вопрос. В советские времена СМИ несли педагогическую функцию. В какой-то момент это показалось занудным и скучным. Все бросились в пучину рынка. Это во всем мире происходит, не только в России. Но мое глубокое убеждение в том, что нельзя полностью отказаться от этой цивилизующей функции средств массовой информации. Я думаю, глобальные корпорации переживут, если не будут рассказывать про памперсы, Кока-Колу и так далее, а расскажут про голодных детей или борьбу с онкозаболеваниями.

Без средств массовой информации, собственно, гражданское общество не получило бы такого развития.

— Гражданское общество без медиа невозможно. Я все время пытаюсь убедить коллег, что не надо говорить СМИ — медиа. Телеграм-каналы — это не СМИ. Сегодня у всех нас есть хоть какая-то социальная сеть. У каждого — тысячи подписчиков. Но социальные сети — это не СМИ, это медиа.

Можно ли говорить о том, что медиа выполняют функцию общественного контроля?

— Кто расскажет о существующей проблеме в какой-нибудь глухой дерене? СМИ расскажут. Кто будет критиковать неумный законопроект, который пошел в областную или федеральную думу? СМИ! Даже эксперт, который критикует что-то, он все равно это сделает через средства массовой информации или популярный блог. Поэтому для общественного контроля это необходимый инструмент.

Цензура не мешает СМИ говорить правду?

— Я не считаю, что у нас есть цензура. У нас главная проблема — это самоцензура. Люди думают, как бы им не надавали по шапке, если они что-то опубликуют. Труднее всего не федеральным СМИ, а региональным, потому что давление на них в разы больше. К сожалению, очень тяжело приходится нашим коллегам, которые работают в жанре журналистских расследований. Это давление не только со стороны власти, но и со стороны авторитетного бизнеса, местных групп влияния — очень часто это опасно. В комиссию по СМИ и в Союз журналистов России постоянно идут обращения о давлении. Это происходит, и с этим надо бороться.