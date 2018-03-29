Как открыть своё дело: Елизавета Шепельская о франшизе FIT-N-GO

Всё больше людей начинают вести активный образ жизни, втягиваются в спорт, посвящают тренировкам свободное время. И хотя база остаётся той же, какой она была десятки и даже сотни лет назад, методы тренировок постоянно совершенствуются, используется более эффективное оборудование. В этой статье мы расскажем об ЭМС-тренировках, которые являются эффективным способом поддерживать своё тело в форме. Для того, чтобы узнать об ЭМС-тренировках, мы взяли интервью у директора компании FIT-N-GO, которая рассказала нам об этом методе, а также о том, как открыть бизнес по франшизе FIT-N-GO и начать зарабатывать большие деньги, предлагая людям более эффективные тренировки. Что такое EMS-тренировка? Многие из наших читателей ни разу не слышали о них, и им будет интересно узнать о новом методе. ЭМС (электромиостимуляция) — это, если говорить научным языком, процесс раздражения мышечного волокна с помощью электрических импульсов. Понятнее можно объяснить так: есть специальный костюм с электродами, которые расположены напротив всех крупных групп мышц. Эти электроды посылают мышцам импульс, заставляя их сокращаться. Принцип действия такой же, как в нашем собственном организме. Когда нам надо напрячь мышцы, например присесть или поднять что-то тяжелое, мозг отправляет команду «работай». Электростимулирующий костюм делает то же самое и с помощью сигнала заставляет мышцы работать. Только в отличие от мозга, костюм «включает» одновременно все группы мышц, давая за счет электростимуляции нагрузку, усиленную в десятки раз. Количество мышечных сокращений может достигать 6000 в минуту. За 20 минут тренировки можно проработать двуглавые, четырехглавые мышцы бедра, прямые и косые мышцы пресса, большую и малую грудную мышцы, ягодичные мышцы, бицепс, трицепс, широчайшую, вообще все тело. В классическом тренажерном зале на такую тренировку ушло бы часа три.

Узнать подробнее об ЭМС-тренировках → Вы самостоятельно производите оборудование для EMS-тренировок или являетесь официальным поставщиком? Расскажите о конструкции костюмов. Наша цель изначально была (да и сейчас остается) стать сетью номер один в мире по количеству студий эффективных тренировок. Если бы взяли на себя еще и производство оборудования, это было бы слишком долго. Мы стараемся следить за трендами и инновациями, отмечать, что появляется на рынке стоящего, чтобы оперативно перейти на новое оборудование. На данный момент мы работаем напрямую с немецким производителем Easy Motion Skin, и FIT-N-GO — единственный официальный дилер в России. На текущий момент эти тренажеры можно назвать самыми продвинутыми. Если раньше от костюма к управляющему блоку тянулся толстый кабель, который часто мешал выполнять упражнения, то сейчас в костюмах Easy Motion Skin Studio, которые мы используем в наших студиях, проводов нет вообще. Устройство тренажера очень простое: костюм с электродами, блок питания Power Box и iPad с программой управления. Костюм сделан из очень легких и прочных материалов и весит около 400 граммов. Бывает так, что у клиента, к примеру, худые ноги, но большой живот, или наоборот, стройная талия и очень объемные бедра. Easy Motion Skin Studio позволяет комбинировать разные размеры жилета, рукавов, штанин и шорт, чтобы клиенту было максимально комфортно. Power Box — это «сердце» тренажера. Он крепится в специальный карман на костюме и отвечает за передачу сигнала электродам.

И наконец, приложение на iPad. На экране отображаются все электроды костюма, и тренер может регулировать нагрузку отдельно по каждой группе мышц. Там же настраиваются параметры самих импульсов (частота, глубина). Разные программы настроек относятся к разным типам тренинга: для силовой тренировки — один тип настроек, для кардио — другой. Существует также режим «Лимфодренажного массажа», мы включаем его каждому клиенту после тренировки. Импульсы активируют лимфатическую систему, а хороший ток лимфы избавляет от целлюлита, повышает тонус кожи, а также снижает болевые ощущения (так называемая «крепатура») в дни после тренировки. Это не своеобразное «плацебо» вроде массажёров, которые обещают убрать лишний вес, не вставая с дивана? Есть ли медицинские тесты, доказывающие большую эффективность EMS-тренировок по сравнению с классическими? Да, мы часто сталкиваемся с тем, что ЭМС называют «фитнесом для ленивых», но для чего бы тогда нам в студии понадобился высококвалифицированный персональный тренер? Электромышечная стимуляция, безусловно, один из самых результативных видов тренинга и по праву носит звание «фитнес будущего». Но это не волшебная таблетка. Любая работа над собой требует усилий, и это не только физические нагрузки, но и питание. Занимаясь даже на инновационном оборудовании и при этом съедая по три бигмака в день, результата ты не добьешься. Пускай читателя не смущает малое время занятия — всего 20 минут. Это полноценная тренировка, где тренер будет давать упражнения, контролировать их выполнение и регулировать силу импульса тренажера, постепенно повышая ее.

Сама технология не новая, ее используют в программах восстановления космонавтов, спортсменов, людей, переживших травмы. Собственно, в спорте и начали использовать ЭМС не только для реабилитации, но и при подготовке спортсменов. Тогда же исследования технологии углубились в сторону влияния на физическую форму. The Journal of Strength & Conditioning Research проводили испытания, в которых выяснили, что расход калорий во время ЭМС-тренировки выше, чем в классическом тренинге. В Германии в 2016 году проводили исследования, целью которых было выявить, возможно ли нарастить мышечную массу с помощью ЭМС. Люди тренировались 2 раза в неделю, и результат показал прирост массы на 1,25% Что нужно для открытия студии по вашей франшизе? Какие требования предъявляются к франчайзи? Мы приветствуем потенциальных партнеров, у которых есть опыт ведения своего бизнеса. У нас серьезный отбор, мы внимательно изучаем кандидата, узнаем, чем занимался, составляем портрет. Однако если опыта нет, но есть огромное желание стать нашим франчайзи, это не будет проблемой — мы всему можем научить. Важно отметить: научить, а не работать вместо. Франчайзинг — это схема, при которой уровень свободы действий ограничен. И это хорошо, в первую очередь, для франчайзи, так как мы уже «набили шишки», знаем, какая стратегия работает, и ограничения — это своего рода защита партнера от совершения тех же ошибок. Вместе с тем, это все равно свой бизнес. Нужно понимать, что ответственность за его благополучие лежит не только на Центральном офисе. Если человек это понимает, отлично — мы сработаемся. Наличие собственных стартовых вложений тоже будет плюсом. За четыре года работы мы пришли к выводу, что оптимально вкладывать свои инвестиции, а не кредитные средства. Все остальное — помещение, оборудование и персонал — мы будет разрабатывать уже вместе, так что на этапе подписания договора необходимости в этом нет. Что вы предоставляете по франшизе? Это какое-то специальное оборудование? Помогаете ли вы с поиском помещения и тренеров?

У нас несколько пакетных предложений для потенциальных франчайзи. Они различаются не только наполнением, но и стоимостью. Мы принимаем во внимание уровень жизни населения в разных регионах, поэтому стоимость пакета будет варьироваться. Например, открыть студию FIT-N-GO в городе с населением 100 тысяч человек дешевле, чем в городе-миллионнике. Базовый состав пакетов включает право работы под брендом FIT-N-GO, помощь в подборе помещения, индивидуальный дизайн-проект, ценообразование, обучение и аттестацию персонала, авторские программы и методы ЭМС-тренировок. Вместе с франчайзи мы проводим анализ рынка региона и составляем детальный бизнес-план. Персонал (тренеров и администраторов) партнер может подбирать как сам, так и с нашей помощью. Для франчайзи мы предоставляем оборудование по дилерской цене. У нас собственный склад в Москве, так что не придется неделями ждать поставку из Европы. И самая крутая опция — система управления студией по технологии small data. Мы разработали ее год назад, и она приносит потрясающие результаты. Можно управлять студией, быть в курсе всех показателей конверсии, следить за эффективностью каждого из сотрудников и при этом тратить на контроль всего 2 часа в день. Расскажите о среднем и самом высоком уровне дохода франчайзи У нас много финансовых рекордов по сети — будет долго перечислять все, но вот самые знаковые. Одна из студий окупила вложения (около 4 млн рублей) за 6 месяцев. Выручка другой студии в первую неделю после открытия составила полмиллиона рублей. В среднем сейчас чистая прибыль франчайзи с одной студии от 200 тысяч рублей в месяц. У нас несколько партнеров, которые имеют более одной студии, и доход, соответственно, намного больше. Оказывается ли дальнейшее сопровождение франчайзи?

Безусловно. FIT-N-GO — это бренд, узнаваемое имя, которое ассоциируется с высоким качеством услуг и премиальным сервисом. В наших интересах, чтобы во всех студиях сети соблюдались стандарты, а это невозможно, когда партнер остается сам по себе. У нас единая CRM система, общий call-центр и IT-поддержка. Так же мы имеем собственное внутреннее рекламное агентство, благодаря которому формируем клиентский поток на студии. Кроме того, мы предоставляем общий облачный сервис, в котором владелец любой студии может найти любую нужную информацию: от номеров телефонов до рекламных макетов. Сервисная поддержка оборудования тоже централизована. Если что-то произойдет с тренажером, то партнеру не придется обращаться к производителю, так как Центральный офис возьмет его на сервисное обслуживание и предоставит временную замену. Какие ошибки совершают франчайзи, и как их избежать? Самая частая ошибка начинающих франчайзи — это мысль, что можно взять франшизу и сделать все по-своему. Еще до того, как ты начнешь искать франшизу по душе, необходимо понять и принять факт, что у твоего франчайзора есть стандарты, которым ты будешь обязан следовать. Это объективные закономерности, такие как закон всемирного тяготения: можно пытаться не обращать на них внимания, но от этого они не перестают действовать. Вторая по популярности ошибка — «я купил франшизу, теперь могу расслабиться». Само по себе ничего в мире не работает, везде нужно прикладывать усилия. Вместо тебя тоже никто работать не будет. Франчайзинг не исключает участия владельца в бизнесе. Да, это готовая, проверенная бизнес-модель, и ты начнешь бизнес быстрее, чем если бы начинал что-то свое. Ты можешь нанять крутого управляющего, но это твой бизнес, и без твоего участия и внимания все рухнет.

И третья ошибка — нанимать на работу близких друзей и родственников. Как правило, такие сотрудники очень лично воспринимают критику, смешивая рабочие отношения и семейные. Твои конструктивные замечания по работе могут быть восприняты как оскорбление, и ты перестанешь их делать, чтобы сохранить хорошие отношения, а на бизнесе это скажется плачевно. Опять же, часто родственники отказываются проходить обучение и повышение квалификации, чувствуя себя в безопасности, так как уволить их тебе будет сложно. Делай ставку на квалификацию персонала, а не на степень родства. Несколько советов будущему франчайзи Какую бы сферу для начала собственного бизнеса ты ни выбрал, убедись, что эта идея тебя вдохновляет. Когда ты «горишь» своим делом, какие бы сложности у тебя ни появились, ты с ними легко справишься. Выбирая бизнес по душе, не забудь обратить внимание на его перспективы, на то, что происходит в этой нише сейчас. Что будет через год, два, пять? Какой потенциал у этого направления, и есть ли он вообще? Выбирай свежее, дерзкое, интересное. Пусть твой бизнес приносит пользу людям, а тебя делает счастливым. Узнать подробнее об франшизе FIT-N-GO →