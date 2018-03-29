«Стандарт информационной открытости НКО уберет шелуху с рынка»

«Некоммерческим организациям нужно больше рассказывать о себе, нужно больше присутствовать в информационном поле, нужно использовать разные инструменты коммуникации (использовать их быстро, своевременно, вдумчиво) и понимать, на кого эти инструменты работают.

Один из инструментов здесь — годовой отчет. Он очень сильно работает. Чтобы быть более понятными обществу, нужно быть более понятными для себя. Почему отчет как инструмент очень хорош? Мы проанализировали себя, отрефлексировали, сказали, где наши сильные стороны, где точки роста. Это дает нам возможность в каком-то агрегированном виде быстро и сжато дать любому заинтересованному лицу информацию о себе. В противном случае, когда она размазана по сайту, эта история никому не нужна.

В прошлом году эксперты разработали стандарт информационной открытости деятельности НКО и грантодающих структур. Это важно, поскольку в формах отчета Минюста никто ничего не понимает. И там нет ни открытости, ни прозрачности, а только бюрократия. Поэтому надо инициировать это движение снизу, надо сказать, чтобы государство не придумывало велосипед, мы уже придумали стандарт информационной открытости, мы хотим „ехать“ вот так.

Сейчас идет процесс согласования этого стандарта на уровне сообщества. Он выложен в открытом доступе. Принимаем комментарии к нему. Разработчики вышли на уровень министерств, привлекли их к диалогу, чтобы понять, что дальше делать с этим стандартом и как дальше работать.

Я думаю, что стандарт, возможно, простимулирует „чистку“ рынка, стоит убрать с него ненужную „шелуху“ — НКО-однодневки исчезнут сами по себе. Одно дело, когда ты готов предоставить какую-то информацию. Но сделать свою деятельность максимально прозрачной готовы далеко не все».

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