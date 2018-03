Обзор A Way Out

A Way Out — весьма необычный проект. Его ключевая фича — вовсе не изощренный нарратив, не постановка и даже не геймплей как таковой: игра делает ставку на живое взаимодействие двух играющих в него приятелей, а сама игра с ее достоинствами и недостатками выступает лишь в качестве точки соприкосновения. По этой причине мы решили не писать обзор в привычном его понимании, ведь вся суть проекта уже раскрыта в предыдущем предложении. Зато нам удалось достать из полицейских архивов пленку с допросом одного из главных героев после окончания событий игры! И в ней даже нет спойлеров.

В полумраке комнаты допросов с трудом бы удалось разглядеть двух человек, сидевших друг напротив друга. Не менее сложно было и представить, что они бы встретились при других обстоятельствах — настолько разными были эти люди. Лишь беспристрастная буква закона свела их вместе, и даже тут виднелся неприкрытый антагонизм: мужчины находились по разные стороны баррикад. Впрочем, даже такие противоположности кое-что объединяло. Оба смертельно устали, обоих тяготило бремя жизненных проблем. И пусть одного заботило невероятное количество бумажной работы и плохая успеваемость сына в школе, а второго — неподъемный груз вины за свои поступки и затекшие конечности от цепкой хватки наручников, именно накопившаяся усталость смогла превратить строгий допрос преступника в дружескую беседу по душам. Настолько дружескую, насколько может таковым быть разговор между следователем и подозреваемым.

Следователь: Так, Лео Карусо… Побег из тюрьмы, кража, вторжение на частную собственность, преднамеренное убийство, еще несколько покушений… Да за тебя еще внуки этот срок досиживать будут! Если верить охране, ты пользовался авторитетом среди заключенных и отличался весьма буйным нравом. Что именно связывало тебя с Винсентом Моретти?

Лео: Любящая семья, бейсбол на заднем дворе, пикники на природе — у меня ничего этого не было. Никогда. Будто всевышний сказал: «Эй, а давайте превратим жизнь этого носатого в настоящий ад, чтобы самым близким человеком для него стала подружка из детдома!» Каждый день мне приходилось играть в русскую рулетку…

Следователь: Отвечай на вопрос, Карусо! Почему Моретти согласился на побег? Он же только прибыл и показывал себя спокойным и рассудительным человеком.

Лео: Ага, это он с виду такой… Но его расчетливый взгляд на многие вещи — следствие непростой судьбы. Откройте его досье, там все описано. Этот сукин сын Харви во всем виноват. Если бы я узнал об этом раньше… Но Винсент желал смерти Харви ничуть не меньше моего, и мне на тот момент этого было достаточно.

Следователь: То есть, сначала мистер Моретти был лишь инструментом, при помощи которого вы пытались добраться до Харви?

Лео: Да! Хотя, когда он спас меня от засланного мордоворота в столовой, мне показалось, будто этому парню можно реально доверять. Он здорово отвлек ту медсестру, когда я пытался спереть отвертку. Правда охранники тоже хороши… Серьезно, они похоже кого попало туда берут. Эти идиоты не видят дальше собственного носа…

Следователь: Ты опять отвлекаешься, Карусо!

Лео: Ладно… Изначально я расценивал его как свою шестерку, но потом между нами возникла какая-то связь… Не в плане бросков мыла в душе — у меня жена есть вообще-то, — а, что называется, взаимопонимание. Он стал мне другом, он… выслушивал мои бредовые идеи, а потом предлагал решения, которые приводили куда к более мирным последствиям. Мы ведь с моей подачи чуть не грохнули пару пенсионеров за ржавый драндулет, который еле починили…

Следователь: Подожди! Меня куда сильней интересует, как вы смогли с копами на хвосте добраться до Харви.

Лео: По правде говоря, мне и самому это интересно. Думаю, нам просто везло. Доблестных служителей закона в этой чертовой стране явно плохо кормят, раз они даже не стали лезть в воду, когда мы уплывали от них на дырявой лодке. Даже не моторная лодка, а простая! С гребаными веслами!

Следователь [смеется]: О, сплав на лодке? Природой любовались?

Лео [смеется]: Еще бы. Свежий воздух, водичка, вид на горы… за решеткой этого не хватало. Жалко, что не сбежал раньше.

Следователь [смеется]: Ага.

Лео: Как там жена Винсента? Я совсем не успел расспросить его о семейных проблемах…

Следователь: А сам как думаешь? Это тебе не кино, где можно откинуться в кресле и просто наблюдать за событиями. Ваши действия повлияли на судьбы многих людей и даже оборвали несколько жизней….

Лео: Она что, МЕРТВА?! Отвечай, подонок!

Следователь: Я этого не говорил, Лео. Можешь сам об этом поразмыслить…

Лео [воет навзрыд, звук ударов по столу]: Послушай… Вспоминая, что я за свою жизнь натворил, не перестаю ловить себя на простой мысли: а разве могло быть иначе? Есть пословица: «человек — сам кузнец своего счастья» Чушь! Жизнь — это как тот самый сплав по горной реке: она не позволит тебе выбрать направление, а будет швырять из стороны в сторону до тех пор, пока ты сам не сможешь выбраться из пучины. Черт, Винсент… [всхлипывает] Именно он помог мне совладать с этим течением и не уйти на дно.

Следователь: Похоже на откровение.

Лео: Оно и есть. Если я чему и научился после побега, так это то, что нельзя в одиночку выступать против целого мира. Каждому нужен надежный товарищ и верный друг, готовый идти на любые жертвы. Даже те, что в итоге могут оставить тебя ни с чем. Этому нынче не модно учить в сериалах и дурацких видеоиграх, за которыми дети проводят все свое время, да?

Следователь: Возможно, вы правы, господин Карусо…

*** Запись прерывается

В общем, A Way Out — это захватывающая история о двух непохожих героях, вместе оказавшихся в непростой ситуации, и рассказывать о ней подробнее — значит испортить вам прохождение спойлерами, ведь по сути это интерактивное кино. И пускай постановка временами дает повод усомниться в адекватности господина Фареса и задуматься о том, где он берет такую забойную дурь, нельзя не признать творческий гений этого человека. В игре на эмоциях он кое-что понимает. Как в свое время было с Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out заставит вас искренне переживать своим героям и с нетерпением ждать развязки, которая — мы уверены — не оставит равнодушными никого. Чем вам не доказательство того, что индустрия еще способна приятно удивлять, и кроме всяких, как вы сами любите выражаться, «дрочилень», выходят еще и трогательные истории о дружбе, верности и коварном предательстве. Кто бы мог подумать, что EA может так приятно удивить?