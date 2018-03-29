Наталья Подольская: «Большой ребенок Вовочка

Так Преснякова-младшего с любовью называет жена Наталья Подольская . А между тем 29 марта Владимиру исполняется пятьдесят. Каким видят его самые любимые женщины?

— У меня два Володи, муж в телефоне записан Петровичем, а сын — просто младшим, — улыбается его мама Елена Преснякова , солистка группы «Самоцветы». — Только сыном я его долго почему-то назвать никак не могла, все больше строго с ним: «Вова, Вован!», не было такого, чтобы приласкать его, утешить. А чем старше становилась, тем легче было и сейчас уже: «Сынок, привет!» Поэтому до сих пор удивляюсь, что Вовка такой ласковый вырос. Никаких претензий от него никогда не слышала и плачущим не видела, уже маленьким все воспринимал легко, со смехом, может, моя черта характера ему передалась. Я правда в себе ничего не держу, всем делюсь, а вот Вова — молчун, никогда не расскажет о своих проблемах. Этим он немного в Петровича. Он тоже вещь в себе. А еще Вовка очень контактный, бесконфликтный, легко с людьми находит общий язык, может любую неприятную ситуацию сгладить. Помню, когда начинал, только на ноги встал, тут же появились люди, которые сказали: будешь нам платить. А он договорился с ними, что даст пару концертов им — и все, потом они чуть ли не друзьями стали.

Наталья Подольская: «Володя записан у меня в телефоне „Вовочка“ с сердечком, а я у него „Тусенька“

— Когда сын рос, нам с Петровичем часто не до него было: то репетиции, то выступления. Мы его все время футболили: мол, не до тебя. Мы с Петровичем разъезжали по стране, а когда возвращались, Вова сам говорил, если нас в училище вызывали, где он учился. Знал, что ничего страшного от нас ждать не стоит. Я ему верила. Он никогда не врал. Потому что у нас не было принято, чтобы его за что-то наказывали. Наоборот, по-товарищески советовался. Помню, как заступился за нас перед учительницей, когда та сказала: подумаешь, родители твои в „Самоцветах“, один в дудку дует, а мамаша поет. Встал и высказался: „Во-первых, не мамаша и не в дудку дует“. Вот тогда по возвращении я и ходила в школу, единственный раз. Вовка меня предупредил: только не в брюках иди. А у меня юбки и не было, взаймы взяла. Петрович и вовсе не ходил в училище, ему звонили. И как-то сказал: ну если он совсем вас не устраивает — отчисляйте. А спустя годы фотография Вовы теперь у них на доске лучших учеников.

Елена Преснякова: „Поразительно, какой Вова заботливый. Звонит мне сейчас несколько раз на день“

Елена: „1972 год. Гагры. Мы там работали 9 месяцев в знаменитом ресторане „Гагрипш“. Поехали не столько заработать, сколько еще и отдохнуть. Вовку все официанты знали, любили. Освобождались мы поздно, проснешься утром, спрашиваешь, где Вовка. А мне: он на пляж побежал. И не страшно же было его отпускать“

Невероятное счастье, что Вовка у нас есть. Поразительно, что он такой заботливый. Звонит мне сейчас несколько раз на день, обязательно поинтересуется, как папа, просит позвать его к телефону — проверяет меня. Спрашивает, все ли у нас есть. Отвечаю: „Не переживай, слава Богу, я работаю“. Вовка мне: „Может, хватит тебе уже, пора отдохнуть. Я ему: „Сынок, да что ты, я деньги зарабатываю“. Вовка: „Куда?“ „Вам, мне с собой их, что ли, забирать?“ При этих словах его трясет, раз даже повесил трубку. Лучше и не говорить. Я-то легко это произношу, а он тяжело воспринимает.

А ведь он меня в свое время подбил опять „Самоцветами“ заняться. Было это больше двадцати лет назад. Они тогда с Кристиной (Орбакайте, первая гражданская жена Преснякова. — Прим. „Антенны“) и Никитой съехали от нас в свою квартиру на Беговой. Вова и говорит: „Что ты будешь сидеть? Позвони своим ребятам“. А я общаться с ними не прекращала, мы созванивались, дни рождения отмечали. Благодаря Вовке мы опять и собрались. И до сих пор гастролируем.

Мы с Петровичем живем сейчас в Москве в районе Медведково, а Вовка с семьей за городом, ехать до нас часа полтора. У меня вечно график с Вовиным не стыкуется. Встречаемся чаще на концертах и обязательно что-то передаем друг другу. Поэтому чаще Петрович к ним приезжает, везет Темке какие-то подарки. Когда Наташа появилась в жизни Вовы, у него как будто крылья появились. Такой ему подарок от Бога. Я все переживала, думаю, не наше с Петровичем семя, чтоб одна жена и на всю жизнь. Он с тех пор, конечно, изменился. С Кристиной был молод: гастроли, популярность, всех гулял-кормил, деньги направо и налево. А сейчас и возраст, и отношение к семье, ребенку другое. Когда Никита был маленький, я сидела с ним, а сейчас он с Темой так возится, когда дома. Мне кажется, только сейчас понял, как растет ребенок.

Наталья: „У Вовы такая правильная семья. Лена — много гастролирующая артистка, ее видим реже. Петрович часто приезжает в гости (они оба справа). С Никитой (в центре) и его женой Аленой вместе ездим отдыхать“. 2010 год С Натальей Подольской они вместе 13 лет, их сыну Артемию 3 года:

— Володя — самый добрый человек, которого я встречала, и не знаю ни одного с таким чувством юмора. А еще он большой ребенок. У него как будто нет проблем, хотя они есть у всех, у Вовы, конечно, тоже, но он не ноет, не жалуется, относится к ним легко и просто. Это очень помогает в семейной жизни, не создает негатива. Да, какие-то практичные вещи вроде отслеживания и оплаты коммунальных счетов лежат на мне, но это сейчас и несложно — все можно сделать по интернету.

За годы, что мы вместе, Володя изменился, стал менее импульсивным, мы практически перестали ссориться, он всегда был домашним, и мне это нравится, знаю, что его никуда ветер не занесет. Он надежный, ответственный. Я тоже изменилась. Вова раскрыл во мне женские качества — домовитость, стремление вить гнездо, а еще он очень в меня верит и всегда поддерживает. Раньше какие-то его привычки я не принимала, но со временем перестала обращать на них внимание. Так, например, Володя много спит. Мне все хотелось, чтобы он вставал пораньше, а теперь смирилась — он всю жизнь так живет, не могу же его переделать. А еще Вова очень телезависимый, у него телевизор всегда должен работать фоном, но я против, чтобы сын сейчас, в свои три года его смотрел, и в присутствии Темы папа его выключает. Он совсем не эгоист.

Елена: „Вова в детстве занимался карате. Друг Петровича предложил: „Что пацан будет болтаться, пока вы в отъезде?“

Здесь Володе 17 лет. Взлет его популярности после исполнения песни в фильме „Выше Радуги“

Елена: „Петровичу все хотелось научить Вовку играть на саксофоне, но так и не увлек. Здесь на черно-белом снимке ему три года. И с Никитой так же было. Он, правда, записался в кружок по саксофону, чтобы деду сделать приятное. Петрович обрадовался, отдал ему инструмент, но Никита через неделю пришел: „Деда, не могу, очень тяжело дышать“. Теперь все надежды на Тему (на фото справа с дедом)“

Владимир Пресняков-старший с внуком

Наталья: „Мы долго хотели ребенка. Когда узнала, что беременна, Вова был на гастролях с Никитой, я ему позвонила и не могла ничего произнести — голос пропал, просто что-то сипела… Для меня много значит, что Володя был со мной рядом на родах и первым взял Тему на руки. А вечером того дня он пришел к нам в палату: я смотрела на него, он — на сына, и такая любовь разливалась по моему телу, это было невероятное чувство“

Сын Никита, совсем взрослый, дурачится с папой

Елена: „Мы никогда не влезали в их отношения с Кристиной. Уже в газетах писали, что у них проблемы, а Вова молчал, Петровичу говорю: надо спросить, а он: надо — сам скажет. Так и получилось, когда они все уже решили, Вова приехал очень расстроенный, стоял, отвернувшись к окну, и только плечи содрогались. Сказал: „Мы с Кристиной расходимся“. А у меня единственная фраза: „А как Никита?“ Он: „Сколько артистов расходятся, и все нормально“

С маленьким Никитой в Америке. 1990-е годы

Наталья Подольская: „Раньше какие-то его привычки я не принимала. Так, Володя много спит, все хотелось, чтобы вставал пораньше“

В эти новогодние праздники мы втроем ходили в цирк с моей сестрой и ее двойняшками. Я была больше с девочками, а Тема — целиком на Вове, он ему что-то объяснял, показывал. И я поняла, что наш папа уже может ребенка занять, развлечь, им интересно вместе. Для меня это очень ценный момент. Папы не всегда вовлечены в общение с детьми, когда те маленькие. Вот и Вова, наверное, не мог придумать, чем заняться с Темой, когда тот просто лежал в кроватке и еще не разговаривал. Но и тогда любую мою просьбу Володя выполнял — гулял с сыном, мог посидеть с ним. Просто его нужно было попросить об этом. А вот теперь я на них не налюбуюсь. Вижу, как Тема папу любит, что он для него большой авторитет. А еще тот человек, который открывает мир. С папой он смотрит мультики, с ним как-то особенно прыгает, кувыркается. Словом, делает все то, за что мама переживает.

Уверена, когда сын вырастет, они станут настоящими друзьями. Потому что вижу, как Вова общается с Никитой. Не воспитывает, а дает советы, если он спрашивает, не поучает, не настаивает, не навязывает свою точку зрения. Они абсолютные друзья. Помню, как Вова нас познакомил. Это было 13 лет назад. Никите было тогда 15, я страшно волновалась. Вова представил меня так: „Знакомься, это Туся — мама твоей будущей сестрички“. Правда, потом родился братик. Сейчас уже и у Никиты своя семья. Редко, но случаются дни, когда мы можем собраться все вместе — Никита с Аленой, родители Вовы, моя мама и мы. Все приезжают к нам домой за город, я готовлю праздничный ужин. Так Теме и говорю, что приедут бабушка, дедушка, Никита, и мы устроим пир на весь мир. Мы называем это родительскими днями.

Вова — хороший папа и хороший сын, у них такая правильная семья. Лена, его мама — много гастролирующая артистка, и ее мы видим реже. А Петрович часто приезжает к нам в гости, навещает Тему, очень по нему скучает. А моя мама и вовсе живет с нами и фантастически помогает с Темой, когда оба улетаем на гастроли. Так что мы счастливые обладатели опции „проживающая с нами бабушка“. И у Вовы прекрасные с ней взаимоотношения.

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