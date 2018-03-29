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Ахмедова: Сейчас остро необходима профессиональная журналистика
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Ахмедова: Сейчас остро необходима профессиональная журналистика 

Украина.ру 12 часов назад
Фото: Украина.ру
Очень надеюсь на то, что больше не будет всерьёз звучать вопрос — «Зачем нужна журналистика?». Профессиональная — журналистика фактов и ответственности — всегда будет нужна. А сейчас она остро необходима. Последние несколько дней отчётливо показали — даже образованные, умные, неплохо знающие жизнь люди, обладатели профессий не просто не могут распознать фейк. Все гораздо хуже — к сожалению, они не могут распознать продукт бреда психически нездоровых людей и истерику домохозяек. Хотя проверить факт — дело одной минуты, просто зайти в профиль первоисточника, посмотреть место жительства, место работы, предыдущие посты и понять, что этот человек просто никто в смысле информационной значимости и не может знать больше вашего. Мы недавно делали большое исследование о том, как работают видеоблогеры. Владелец агентства блогеров-миллиоников тогда утверждал: политикой они не интересуются, социальными проблемами тоже, иначе растеряют своих подписчиков. Но как мы увидели, видеоблогеры тоже стали немалым источником фейков по Кемерово. А все почему? Когда что-то происходит, в них включается не ответственность, а спортивный азарт — идёт информационная волна, надо прокатиться на Ее гребне, загрести подписчиков. Журналистика трафиком тоже грешна. Но есть авторитетные издания, каждый может хотя бы одно такое выбрать для себя, как заслуживающее уважение. И доверять ему, а не охотникам за виртуальными душами. И ещё кое-что — именно журналисты знают, как работать с фактами, как искать их, сопоставлять и проверять. Пусть каждый будет хорош в своей профессии — врач в лечении, повар в приготовлении еды. А журналистику оставьте журналистам.
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