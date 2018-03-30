Мужской взгляд: как заинтересовать парня из высшего общества

Итак, предположим, ты выросла в среднестатистической семье, в самом что ни на есть провинциальном городе, населенном самыми обычными людьми. Само собой, ты привыкла расправляться с едой вилкой одного размера, самостоятельно делать маникюр и даже педикюр, когда приходит время летней обуви, носить пальто по десять лет, которое после еще будут донашивать родственники, и т. д. Но при этом, естественно, искренне веришь, что тебе на роду написано стать женой влиятельного чиновника или крупного бизнесмена. Для начала такая девушка должна где-то этого самого принца встретить и заинтересовать, что совсем не просто. Хотя бы потому что человеку высокого сословия придется соответствовать и быть совершенной женщиной во всем.

Вспомни сказку про Золушку. Когда принц обратил на нее внимание? Правильно, когда она была в шикарном платье, так еще и в хрустальных туфельках! Но обрати внимание, что в этой истории все решает отнюдь не дресс-код, которому соответствовала юная леди на балу, а ее манеры. Несмотря на то что бедняжка носила старые лохмотья, она оставалась дочерью дворянина, которая свое детство прожила в роскоши и комфорте.

Мы поговорили с типичным представителем высшего общества мужского пола, который любезно рассказал, какими способностями и умениями должна обладать спутница такого мужчины, как он:

Он привык получать самое лучшее: идеальный цвет лица, выразительный рот, шелковистые волосы, осанку, походку, высокую грудь, подтянутую попку, стройные ноги. Занимайся спортом, правильно питайся, соблюдай режим, посещай косметолога-стилиста-визажиста…

Статусные мужчины вхожи в высокое общество, поэтому поработай над своими привычками: прекращай грызть ногти и поправлять колготки, не бери вилкой для рыбы курицу, не ковыряй в зубах, не чешись на людях, терпи.

Знай все об устройстве и балансе сил в департаментах его министерства, пофамильно врагов, поименно друзей. Учись играть в гольф, курить сигары, отличать его любимый коньяк от средненького, который коньяком может назвать только дилетант.

Научись управляться с домашними делами: отчитывать домработницу, бить по щекам повара за неудавшееся бланманже, не замечать старания садовника и давать на мелкий чай шоферу.

Статусный мужчина — баловень судьбы и любимец женщин. Научись ладить с его любовницами, содержанками, падчерицами, музами, личными помощницами, стриптизершами, риелторшами, косметологами, практикантками, секретаршами и просто заблудившейся девочкой, которую он подвез до дома. Да что тут такого?

Бей белке в глаз со ста шагов, отличай бредень от спиннинга, донку — от невода и обратно. Учись пить водку, не закусывая, не потеть в бане и забывать упомянутые имена.

Часто такой мужчина большой затейник в постели или импотент. Постоянный стресс, связанный с борьбой за престол, безвременно лишает мужской силы лучших из них. Поэтому будь госпожой или его первой учительницей, стюардессой или продавщицей кваса — любой каприз в обмен на его покровительство и короткую любовь. И еще развивай интимные мышцы — это полезно при любом раскладе.

Ритуал принятия пищи — основа многих светских и деловых встреч. Ешь с аппетитом — это показатель здоровья, но потом отрабатывай в зале. Три часа кардио, два часа обертывания, три часа массажа, и проблемные зоны от обильного стола исчезнут без следа.

Проектируй интерьер, бронируй перелеты и отели, отмывай сомнительные доходы, планируй дни рождения, контролируй организацию званых ужинов у вас дома.

Решать тебе, но помни, мир знает мало примеров, когда парни из элиты надолго задерживались с провинциалками. Рано или поздно ваши миры столкнутся лбами. Он не согласится ради тебя опуститься до «простолюдинов» и общаться с твоими друзьями наровне. Даже если и попытается, рано или поздно это заденет его самолюбие, и он начнет брыкаться. Так что выхода у тебя только два: соответствовать и стараться подняться до его уровня или связать жизнь с мужчиной своего круга.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK