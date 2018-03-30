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#всемпокотику: все о самой яркой благотворительной акции при поддержке Ёлки, Темниковой и других звезд
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#всемпокотику: все о самой яркой благотворительной акции при поддержке Ёлки, Темниковой и других звезд 

WMJ.ru 8 часов назад
Фото: WMJ.ru
Мероприятие пройдет в стильном лофте Deworkacy, где будут представлены более сотни милых котов и кошечек, привезенных из приютов Москвы и Подмосковья. С каждым животным можно познакомиться и поиграть, и, если кто-то приглянулся, забрать к себе. Для этого нужно лишь не забыть паспорт и пройти собеседование.
Да, тут все серьезно! Не зря мероприятие организуется Фондом содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы». И если все прошло удачно, получай нового питомца, а в придачу подарки от компании-партнера ROYAL CANIN в виде корма премиум класса, наполнителя, когтеточку, подробную памятку владельцу кошки из приюта и многого другого.
Плюс, у тебя появится возможность совершенно бесплатно получить консультации у ветеринарного врача и фелинолога. Также на выставке можно будет посетить образовательную зону, закупиться на благотворительном маркете, а также сделать забавную картинку в фото-корнере.
Основана идея, которой придерживается Фонд «не только увеличить количество „усыновленных“ кошек из приютов, но и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным животным в целом», — рассказывают его представители. Такая позиция не оставила равнодушными и многих селебрити, среди которых Ёлка, Иван Ургант и Сергей Лазарев, Ольга Шелест, Елена Темникова и многие другие. Все они информационно поддержали программу.
Думаем, что и ты не сможешь пройти мимо такой акции, так что 1 апреля приходи в лофт Deworkacy на Красном Октябре, мероприятие откроется в 12:00 и продлится до 18:00.
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Фото: пресс-служба
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