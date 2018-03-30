На первом месте должна быть безопасность, а уже потом интересы бизнеса

Где грань между интересами бизнеса и соблюдением безопасности? Вопрос этот вечный. Конечно, в стране действует мораторий на проверку малого бизнеса. Но кивать на этот мораторий в вопросах безопасности — полный абсурд.

Торговые центры есть почти во всех российских городах. Есть вопросы, касающиеся развития бизнеса. Но есть и вопросы контроля, когда речь идет о безопасности таких объектов. Руководителей таких комплексов стоит спросить: «Проводится ли инструктаж сотрудников, когда они приходят на работу?», «Проводятся ли учения?». Это с одной стороны. С другой — кто мешает тем же инспекторам противопожарной безопасности проводить профилактические мероприятия? Не просто придите, а обучите сотрудников и укажите на недоработки.

Проблема существует. Конечно, бизнес не всегда доволен, когда к нему постоянно приходят контролеры с проверками, что его постоянно наказывают за нарушения. Но когда речь идет об объектах, где постоянно скапливается много людей, то на первом месте должен стоять вопрос безопасности. Предприниматели должны думать о тех людях, которые посещают их торговые центры. Должны понимать, что несут персональную ответственность за благополучие.

Есть противопожарные требования. Их нужно выполнять и соблюдать. Представители бизнеса неохотно тратят деньги на системы противопожарной безопасности, но это оборудование помогает в случае чрезвычайной ситуации сохранить сотни жизней. И те же пожарные инспекции могут пойти на встречу. Причем, не просто говорить: «Я у вас тут нашел что-то, я вас оштрафую». А помогать на раннем этапе при строительстве предприятия организовывать работу.

Конечно, иногда проверяющий приходит с одной целью — найти любые нарушения, даже самые незначительные, и выписать штраф. Если предприниматель действует согласно определенным нормам, то закон на его стороне. Но если очевидно, что инспектор, к примеру, намекает на какую-то мзду, получив которую он закроет на что-то глаза, то должны работать уже правоохранительные органы

Требования к вопросу безопасности на предприятии должны быть обоснованными и законными. Если так, то предъявить владельцу каких-то претензий никто не сможет. Если же собственник, скажем, торгового центра не согласен с решением, что деятельность его объекта приостановили, то он может пойти и обжаловать решение соответствующего должностного лица.