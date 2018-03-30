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«Если бы не футбол, читал бы рэп». Зинченко — самый кайфовый футболист мира
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«Если бы не футбол, читал бы рэп». Зинченко — самый кайфовый футболист мира 

SPORT24.ru 6 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Правила жизни бывшего игрока «Уфы», который разрывает «Манчестер Сити».
Второй класс, мне семь лет, на футбол привела мама. Я тогда был ниже собаки — самый низкий в команде. Домой приходил со слезами на глазах, потому что со мной никто не играл в пас, считали малышом.
Читал интервью Иньесты, в котором он рассказывал, как отец купил ему бутсы только в 12 лет. Я свои первые бутсы помню: черные с железными шипами из секонд-хенда, мама купила. Я тогда был на седьмом небе от счастья.
В свой первый день в «Манчестер Сити» я увидел Гвардиолу, он пожал мне руку и сказал: «Welcome». Тогда я уже проснулся. Еще стало намного легче после встречи с Компани и его слов: «Я смотрел чемпионат Европы, твои игры. Давай, тренируйся так же и дальше».
Здесь все — суперзвезды. Но для меня номер один — Фернандиньо. Помню, как в 2010-м он сломал ногу. Ужасная травма! Мне было 14 или 15 лет, я был на той игре и спросил у доктора, что с ним. Он ответил, что после восстановления Фернандиньо в лучшем уедет в Бразилию, чтобы завершить карьеру. Но он тренировался с нами в молодежке и спустя 8 месяцев вернулся в основной состав. Для меня он — образец.
Самый любимый прикол в «Сити» — когда толкают в холодный бассейн. Бернарду Силву недавно скинули.
На тренировках иногда такие смехи бывают! В квадрат кого-нибудь как поймаешь, 50 передач, люди просто уже падают, а ты смеешься. Пеп, наоборот, это любит и говорит: «Возите их до смерти».
Один из помощников Пепа подозвал меня и сказал: «Люди с твоей стороны (он имел ввиду Украину и Россию) не добиваются успеха здесь, в Европе. Если они чувствуют, что в порядке, сразу останавливаются в развитии. А иностранцы подпирают».
Европейцы — не такие как русские или украинцы. Например, в Голландии мы как-то пошли в сауну — я удивился, что она у них общая. Было странно видеть сына приблизительно семи лет, его маму, бабушку и дедушку вместе голыми. У нас такого не встретишь — другой менталитет.
Однажды пошли вместе с Гуардадо в туалет. Стоим рядом — а у него новые беспроводные наушники. Я хотел взять один, Гуардадо дернул головой — и наушник упал в писсуар, который мгновенно его смыл. Смеялись потом с ребятами, называли его «секьюрити» из-за одного наушника в ухе, как у охранников.
Согласен с Тевесом: в Манчестере абсолютно нечего делать. Погода здесь удивительная. Реально не знаешь, что надеть: выходишь из дома в спортивном костюме, раз — холодно, потом — уже жарко. Красивые девушки в Манчестере встречаются, но — не хочу никого обидеть — их не столько, сколько у нас.
Мое любимое ругательство на английском — fucking hell.
Все вокруг называют меня «Кевин». Когда иду в командный автобус, болельщики кричат: «Кев, Кев, можно фото?» Я оборачиваюсь, а они: «Ой, ты не Де Брюйне». Издалека, может быть, мы и выглядим как близнецы. Но если встанем рядом, нас сложно спутать — я гораздо красивее.
Экономлю на сладком. Завязал с ним, уже месяца три как. Раньше у меня целый ящик дома был забит сладостями. Если нет — сразу бегу в магазин.
Я, наверное, еще не любил. У всех была любовь в школе, в университете, но у меня еще не было. Может, влюбленность. У меня были отношения с девушкой, но это не любовь.
В детстве я смотрел «Кадетов», и мне очень нравилась Рита, которая встречалась с Макаром. Поэтому Рита — одно из моих самых любимых женских имен.
Последний фильм, над которым я плакал — «Титаник». Недавно пятый раз пересматривал. А «Хатико» смотрел семь раз и постоянно плакал.
Анекдот? Живут в общаге Оля и Настя, у них одна челюсть на двоих. Блин, что обо мне подумают… Оля говорит: «Одолжишь челюсть? Мне вечером пройтись надо». Настя отвечает: «Да, бери». Надела, погуляла, возвращается утром уставшая, челюсть бросает в стакан: «Все, не могу». Настя достает челюсть, вставила: «М-м-м, плов ели. М-м-м, люля-кебаб, мой любимый. У-у-у, Анзорчик забежал».
Если бы не футбол, я бы читал рэп.
Использованы цитаты из интервью на каналах «От души в душу», oSporte TV и «Футбол с Meizu» и в изданиях The Guardian, Daily Mail, «Матч ТВ» и «Чемпионат».
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