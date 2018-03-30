Модели и мы, Хошимин: Что за зверь — женский моделинг во Вьетнаме, и как там выжить на покет мани

Модельный рынок Вьетнама

Во Вьетнаме несколько агентств, которые представляют иностранных моделей. Их приглашают на контракты on-stay, длительностью 2-3 месяца. На контракты direct booking зовут моделей уже с солидным опытом.

Цены на работы довольно низкие. В этом главный минус Вьетнама. Сезон — круглый год. Работа останавливается лишь во время новогодних праздников. В этом году повсеместные выходные начались с 16 февраля и продолжались почти до марта.

Клиенты предпочитают типажи sweet, baby face (это я), блондинок и светло-русых девушек. Но брюнетки здесь также успешно работают. Могут брать с ростом от 170, если подходит типаж (170 — это достаточно низкий рост для модельного бизнеса). Интересно, что местные агентства начинают отказываться от девушек, чей рост превышает 178 см. Параметры всегда только стандартные модельные. То есть верхняя граница — 90-60-90. Особенно пристально следят за параметрами бедер. С моделями Plus size во Вьетнаме ещё не работают. Но, как показывает практика других модельных рынков, это явление временное. Больше всего моделей приезжает из стран СНГ, Бразилии, Аргентины, Литвы и Латвии.

Помимо этого, есть агентства, которые специализируются только на азиатском модельном типаже. Сюда приглашают девушек из Малайзии и Тайланда. Эти агентства большой упор делают на телевизионную рекламу. Причём рекламу снимают для всей Азии, а не только для Вьетнама. Причин для этого несколько. Во-первых, себестоимость работ ниже, чем во многих азиатских странах. Во-вторых, здесь почти всегда хорошая погода и есть красивые локации. Это притягивает клиентов из разных стран. Таким образом, модели едут сюда, чтобы либо отдохнуть от бешеного ритма других рынков, либо за пополнением портфолио сильными фотографиями. Последнее больше актуально для моделей new face.

Нюансы работы моделью во Вьетнаме

Как таковых кастингов здесь очень мало. Чаще всего букируют на съёмки только по портфолио, а саму модель первый раз видят уже на работе. Кастинги проходят стандартно — задают простые вопросы на английском: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Какой твой рост?», «Давно занимаешься моделингом?» и так далее. Делают несколько портретных фотографий и в полный рост. Иногда просят пройтись. Всё очень быстро и неутомительно. Сразу стоит сказать, что азиаты видят русских, да и вообще светленьких, очень бледными. Поэтому на кастинги необходимо немного накрасить губы и глаза, чтобы заказчик смог рассмотреть твоё лицо.

Чаще всего букируют на съёмки лукбуков. Снимают новые коллекции повседневной одежды и платьев. Также бывает работа для модных журналов. И, конечно же, самое большое событие для дизайнеров и моделей — неделя моды. В ней участвуют как местные дизайнеры, так и приглашенные из-за рубежа. Запрос на моделей fashion week следующий — большая часть вьетнамцы, а для иностранных дизайнеров иногда приглашают зарубежных моделей. Это лотерея, в которой ты не можешь знать наверняка, есть ли у тебя хоть какой-то шанс пройти. Вообще моделинг учит терпению и выносливости. Работа длится в среднем 5-6 часов, в зависимости от сложности и скорости работы модели. Так, несколько часов уходит на макияж и прическу. Всё остальное время модель фотографируется или ждёт, когда начнет фотографироваться. Повезёт, если съёмка проходит в студии. А если на улице? При температуре, близкой к 40 градусам? Без возможности присесть? Работа, несмотря на кажущуюся лёгкость и простоту, отнимает очень много энергии. Нередко бывает так, что после съёмки лукбука тебе надо успеть ещё на кастинг, а потом вечером на тестовую фотосессию. Поэтому не остается никаких сил на веселье, и о каком-то бурном ночном продолжении говорить не стоит., Кстати, про ночные тусовки. Нам запрещено покидать квартиру позже 11 часов вечера. Это необходимо для нашей же безопасности. Если кто-то нарушает правило — ему срезают карманные деньги.,

Надеюсь, что к 2018 году жители СНГ научились отличать моделей от девушек, которые оказывают интимные услуги. В модельный бизнес невозможно попасть через постель, дядю, тётю, сваху, брата. Это меняющийся бизнес, который развивается каждую секунду. Сегодня твой типаж котирует весь мир, а завтра ты уже никому не нужен. Поэтому можете расслабиться, здесь нет блата. Однако во Вьетнаме, также, наверное, как и в других странах, существует бизнес эскорта. Как-то одна девушка из Белоруссии проговорилась мне, что занимается здесь именно этим: «Для модели у меня слишком маленький рост. 164. Поэтому я решила хотя бы так мир посмотреть». По образованию она преподаватель английского.

Вьетнамский быт Когда я приехала во Вьетнам, сначала с удивлением рассматривала колоритную архитектуру. В Хошимине смешалось всё — старые грязные хибары, буддистские храмы, католические соборы, дома в колониальном французском стиле и современные торговые центры. Во всей этой мешанине очень легко потеряться. Дома сливаются, подпирают друг друга. Порой создаётся ощущение, что ты смотришь в калейдоскоп. В глазах рябит, но эта насыщенность не раздражает. Испытав первое туристическое потрясение от страны, ты начинаешь ощущать несомненные минусы. Хошимин — один из самых больших городов Вьетнама. И он очень грязный. Здесь нет мусорок. Еду, отходы и прочее оставляют прямо на дороге. В метре от входной двери или своего кафе. Убирают улицы здесь двумя способами. Первый — дворники с большими контейнерами собирают всю видимую грязь. Второй — люди сами смывают водой из шлангов весь мусор в ливневки. Поэтому пробовать местные блюда в дешёвых забегаловках я не советую.

Жара. Это тоже несомненный минус. И не потому, что тебе жарко. Нет. Потому что весь мусор, оставленный на улице, начинает ужасно вонять. Становится очень трудно дышать. И поэтому без масок здесь не обойтись. Воровство. От этого никуда не деться. У моей соседки сорвали сумку, и мы этого сначала даже не заметили. Вьетнамец ехал на мопеде по тротуару и аккуратненько так, профессионально всё провернул, что и следа не осталось. Местные жители советуют в таких ситуациях не держаться за свои вещи, а отпускать их. Иначе травм не избежать.

Вообще молодой девушке очень проблематично ходить одной по улицам. В какой-то момент, конечно, привыкаешь к повышенному вниманию и постоянному посвистыванию. Но порой хочется провалиться сквозь землю, стать ниже на 25 см и покраситься в брюнетку. На этом минусы для меня заканчиваются. Жирные плюсы — дешёвые продукты, одежда, транспорт. Находясь здесь, понимаешь реальную цену кроссовок Adidas или маечки Zara. Качественную подделку ролексов здесь тоже можно купить за копейки., Продукты здесь дешевле, чем в Калининграде. В особенности местные фрукты. Килограмм манго можно купить за 20-25 тысяч донгов (это около 50-60 рублей), питайя — 40-50 тысяч (около 125 рублей), бананы — 15-20 тысяч (около 40 рублей). Ценников на продукты на рынках почти никогда не бывает, поэтому всегда торгуйтесь. В больших супермаркетах фрукты и овощи не очень хорошего качества. Лучше всего покупать их именно на уличных базарах. Также радует здесь стоимость такси. Добраться до нужного места можно несколькими способами — на общественном транспорте, обычном такси и мопеде. Последний вариант самый удобный, быстрый и дешёвый. В среднем, поездка обойдется вам в 50-60 рублей. Заказать такси можно через Uber или, если вас не страшит английский язык, Grab. Я предпочитаю больше Grab, так как там цены намного ниже.

Некоторые люди старшего поколения ещё помнят русский язык. Однако, если вы решили попрактиковать свой английский — вас ждёт разочарование. Почти никто его не знает. Поэтому лучшим другом становится Google Translate. Почти всегда приходится переводить на вьетнамский. К слову, даже на работе не всегда фотографы и визажисты знают английский.

Будьте готовы к тому, что местные не соблюдают привычные нам правила дорожного движения. Только на больших перекрестках они останавливаются на красный сигнал светофора (и то не всегда). А машины никогда не пропускают пешеходов. Вас охотнее пропустят мотоциклисты. Вообще дорогу необходимо переходить медленно, чтобы бесчисленное количество водителей могло вас спокойно объехать. Также будьте готовы к тому, что, идя по тротуару, вы можете стать помехой для движения мопедов. Поэтому не слушайте на улице музыку в наушниках на полную громкость. Про тротуары. Здесь они заняты уличными кафе, магазинчиками и столиками. Поэтому пешеходы идут по обочине дороги, переступая через мусор и грязь. Экзотической живности тут не много. Только из-за антисанитарии частенько пробегают крысы, тараканы и ящерицы.

Окружение, языковая среда, будущее, Если вы никогда не жили в коммунальной квартире, или у вас не было много сестер— будет сложно. В комнате вы будете жить не одни, и вполне возможно, что с иностранцами. Я живу с двумя бразильянками. Только одна говорит по-английски. Поэтому дружно вспоминаем язык жестов и быстро учим основные слова на португальском. Кстати, да. Ещё один несомненный плюс— возможность начать осваивать новые языки. Странно упускать такую возможность, живя на протяжении трёх месяцев с носителями языка.

Бытовуха напоминает, как важно уметь послать всё к черту, не принимая всё близко к сердцу. Вне зависимости от того, что происходит вокруг, необходимо сохранять самообладание и позитивный настрой. Иначе драки не избежать. Во Вьетнаме я нахожусь по контракту. Он закончится в конце мая. Дальше я лечу обратно в Россию. После этого материнское агентство будет заниматься поиском нового контракта для меня. Ещё раз во Вьетнам по контракту я бы не полетела.

В дальнейших планах — поездить ещё немного по Азии. Китай, Корея, Япония в приоритете., Читайте также, как калининградские ребята пробуют найти себя в других странах:

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