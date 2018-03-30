Проект Women Photograph учредил новые гранты для женщин

Не хватает средств на реализацию своих идей? Проект Women Photograph может предоставить тебе финансовую поддержку, найти наставницу, а также связать тебя с возможными работодателями. На данный момент участниц из России в проекте только две, и обе проживают в Москве.

Women Photograph — площадка, созданная в 2017 году для поиска лучших визуальных журналистов-женщин. База содержит более 700 независимых фотографов-документалистов из 91 страны, и с ними легко могут связаться редакторы и другие организации. Кроме того, Women Photograph регулярно учреждает определенные гранты для новичков в этой сфере, курирует ежегодную программу наставничества и оплачивает семинары и фотофестивали для участниц программы. Миссия платформы — повлиять на гендерный состав сообщества фотожурналистов и обеспечить разнообразие в индустрии.

Сегодня женщины-фотографы все еще слышат в свой адрес замечания вроде «Ой, такой большой объектив для такой маленькой девочки». В новостной фотографии царит дух патернализма, мужчины относятся к общению с нами так, словно передают некую мудрость.

По словам основательницы проекта Даниэллы Залкман, фоторедакторы с удовольствием нанимали бы больше женщин, если бы знали, где их искать, и Women Photograph призван помочь им в этом. Подать заявку на вступление в сообщество несложно: достаточно отправить свое портфолио по адресу hello@womenphotograph.com Кроме того, с апреля 2018 года участницы могут претендовать на пять грантов по $5 тысяч и на один — в размере $10 тысяч. Эти деньги пойдут на финансирование серий, которые уже снимаются, или новых фотопроектов. Девушки должны представить историю, которую они хотят снять, и примеры кадров. Работы можно присылать с 1 апреля по 15 мая, все заявки должны быть сформулированы на английском языке. Подробности — на сайте конкурса womenphotograph.com.