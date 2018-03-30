Дзюба заявил, что его бесит современная молодёжь

Нападающий клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Арсенал» Артём Дзюба выразил возмущение поведением современной молодёжи. «Меня много что бесит, но, в принципе, ко всему стараюсь в последнее время относиться намного проще. Сейчас особенно бесит молодёжь. Мы тоже, наверное, были шалопаи и бандиты, но раздражает, когда кругом мат-перемат. Имею в виду ребят 15-16 лет», — цитирует форварда «Советский спорт».

По словам Дзюбы, он также испытывает чувство негодования при виде курящих девушек.

«Меня немного убивает, когда идёшь по торговому центру и стоит отборный мат от девочек, которые ещё и курят. Наверное, ещё больше бесит, что курят. Особенно ненавижу, когда курит женский пол», — добавил он.