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Дзюба заявил, что его бесит современная молодёжь
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Дзюба заявил, что его бесит современная молодёжь 

RT на русском 6 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Арсенал» Артём Дзюба выразил возмущение поведением современной молодёжи. «Меня много что бесит, но, в принципе, ко всему стараюсь в последнее время относиться намного проще. Сейчас особенно бесит молодёжь. Мы тоже, наверное, были шалопаи и бандиты, но раздражает, когда кругом мат-перемат. Имею в виду ребят 15-16 лет», — цитирует форварда «Советский спорт».
По словам Дзюбы, он также испытывает чувство негодования при виде курящих девушек.
«Меня немного убивает, когда идёшь по торговому центру и стоит отборный мат от девочек, которые ещё и курят. Наверное, ещё больше бесит, что курят. Особенно ненавижу, когда курит женский пол», — добавил он.
Ранее Дзюба рассказал о своём конфликте с бывшим главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным.
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