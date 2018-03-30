«Нужно объединять малых и средних сельских предпринимателей в кооперативы»

«Кооператив — это очень сложное образование. И, как это ни странно, в первую очередь потому, что люди не готовы объединяться. Я думаю, причина в том, что во время советской власти людей всех объединяли и коллективизировали. А теперь у всех огромное желание строить заборы, не видеть соседей и не знать никакой ответственности, ни с кем ничего не разделять. Мотивации объединения у наших людей очень мало.

Хотя у российского бизнеса огромная история кооперации. До революции она успешно развивалась, а потом превратилась в номинальную историю. Сегодня же по стране проходят помпезные съезды кооперативов, которые на 99% ничего из себя не представляют.

Я считаю, это — „атавизм“ прошлого. Новые кооперативы только-только начинают возникать. Важно, что кооператив начинает работать тогда, когда у его членов есть мотивация быть в нем. А для этого нужно понять, в чем же, собственно, мотивация. Она может возникать, когда ты понимаешь, что у вас есть общие интересы, вместе вам выгоднее находиться. Это нужно прочувствовать эмпирически. Есть примеры, когда кооперативы помогают быть бизнесу лучше и интереснее. Для России кооперация очень правильное направление. Если не самое правильное. Кооперация — очень важное направление для развития бизнеса. Но, когда практически каждый конкретный кооператор сталкивается с другим, возникает ожидаемая проблема недоверия, и ее важно спокойно преодолевать.

Бизнес у нас тяжело делать — это всем известно. Возможно, многим в регионах поможет в хорошем смысле „кампанейщина“ на государственном уровне как мера поддержки, чтобы создать всем какие-то стартовые условия. Поскольку бизнесу в России тяжело, все трудно решается, все очень ригидно, то какая-то коллективистская акция, возможно, поможет продавить и создать в стране массовый малый бизнес, чтобы это сделало регионы чувствительными к развитию, чтобы появились у людей деньги и т.д.

Кооператив как оптимальная модель во всех регионах будет работать, если создать „правильную“ механику и наделить людей достаточными ресурсами. Мы считаем, что нужно объединять малых и средних сельских предпринимателей в кооперативы. Благодаря этому, давать шанс малому бизнесу создавать большие объемы продукции. И тогда увеличится концентрация большого количества малых предпринимателей в регионах. Нужно смело становиться партнерами сетевого ритейла и не пытаться воевать с ним, а конкурировать. Важно создавать большие потоки продукции, которые могли бы выходить к местным потребителям через существующие ритейлы.

Прежде чем начинать малый бизнес, нужно посмотреть вокруг себя и понять, чем примечательна та местность, в которой вы живете. Что в ней особенного, чего нет в других местах. Скажем, какая-то сельскохозяйственная культура (лук и т. п.). Или, скажем, у вас есть какое-то природное явление, которого нет в других регионах: какой-то особый парк, деревья, скалы, пещера или какой-то особый мед. Можно делать бизнес, отталкиваясь от местных традиций, и т.д.».