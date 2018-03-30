Что поменялось в нашей жизни за последние 10 лет?

Как бы пафосно это ни звучало, но постоянно ускоряющийся технический прогресс перекраивает «лицо» нашей общей реальности все быстрее и быстрее: там, где раньше рост происходил десятилетиями, сейчас изменения случаются за какие-то полгода. Это похоже на растущий снежный ком — теперь уже технологии рождают и совершенствуют новые технологии, а человечеству остается только пожинать плоды прогресса. Как изменилась наша жизнь на бытовом и повседневном уровне за последние десять лет?

На прием к врачу можно не ходить

Ситуация с отечественным здравоохранением никогда не была темой из простых — и за десять лет, к сожалению, мало что поменялось, но для тех, кто не хочет просиживать часами в приемном покое или в очереди в коридоре, изменения все же есть. Теперь записаться на прием к специалисту можно на сайте госуслуг или же воспользоваться онлайн-консультацией — врач выслушает жалобы в любом из мессенджеров, посоветует, что делать дальше, или же, если ситуация по его мнению стала критичной — примет заказ на частный визит. Появилась возможность пользоваться и частной «скорой помощью», и собрать целый консилиум, если вы не уверены в мнении одного из эскулапов.

Такси можно вызвать через приложение

Наверняка все помнят необходимость — а порой и невозможность — дозвониться до диспетчера, долгие объяснения, куда именно подать машину, или лихорадочное размахивание руками на обочине. Сейчас все гораздо проще — достаточно открыть приложение в смартфоне, выбрать машину из числа тех, что находятся поблизости, узнать ее рейтинг и видеть, где конкретно она сейчас едет и как скоро доберется до вас.

Наличные становятся не нужны

Да и платить за пользование тем же такси совершенно необязательно наличностью — все чаще для множества ситуаций мы используем карты или умные гаджеты наподобие часов: при покупке хлеба в булочной, в ресторане, в автомойке. Более 80% всех платежей сейчас производятся без участия бумажных денег — и это, конечно, далеко не предел.

Купить продукты или заказать пиццу можно онлайн

Можно больше не тратить времени на беготню по супермаркету и бесконечное стояние в очереди с тележкой, да и бежать в поисках пиццы или суши посреди ночи в минус двадцать уже не нужно: те же приложения в смартфоне позволяют быстро и спокойно сделать заказ и дождаться курьера. Видимо, следующим шагом в этом направлении станет создание неких беспилотных модулей, которые еще и пробки смогут преодолевать быстрее, чем нынешние курьеры, — облетать по воздуху например; думается, это случится очень скоро.

Летать на самолете можно дешево, а работать — откуда угодно

“И билет на самолет с серебристым крылом” наконец перестал стоить как это самое крыло — если повезет, слетать на выходные куда-то в Европу можно очень и очень бюджетно, да и перелеты между российскими городами стали куда дешевле, спасибо акциям и лоукостерам. Самые выгодные и вкусные предложения можно отслеживать на сайтах и бронировать перемещения куда угодно по очень даже сказочным ценам — осталось только понять, когда работать, чтобы зарабатывать достаточно для такого количества путешествий. Хотя и тут вопрос решается семимильными шагами — все больше людей переходят на удаленные формы работы.

Телескопы становятся не нужны

Речь, конечно, только о рядовых пользователях, которым хочется удовлетворить любопытство. Ученым телескопы по-прежнему нужны, и они еще долго будут использоваться — да и там прогресс тоже не дремлет. Тем же, кто хочет посмотреть за летящей Tesla или узнать, какое именно созвездие находится над головой в данный момент, достаточно открыть YouТube или приложение в смартфоне. Так что теперь фразой «Любимая, хочешь, я покажу тебе звезду?» уже вряд ли кого-то можно очаровать, хотя…

Делать потрясающие снимки можно и сверху

Десять лет назад селфи снимать было уже можно, а вот запускать смартфон в воздух — еще нет, но с тех пор, к счастью, появились летающие устройства. А с ними — целые технологии фотографирования и отдельные соцсети для любителей дронов. Воздух, кажется, перестает быть таким уж пустынным и безопасным для птичьих прогулок местом — все больше человеческой активности будет перемещаться именно туда, и уже очень скоро.

Для перевода денег не нужно идти в банк

Кажется, каждый из нас хотя бы раз в жизни ругался на очереди в банке и несовершенство мироустройства при попытке сделать денежный перевод куда угодно. Деньги шли долго, терялись, и ходить за ними тоже нужно было ногами — сейчас все изменилось. Чаще всего достаточно один раз заполнить профиль — и потом переводить нужные суммы в какую угодно сторону буквально одним кликом, да и получатель делает ровно то же самое — через какие-то минуты получает оповещение, улыбается и делает «тынц» по смартфону.

“Фотошоп” становится не нужен

Конечно, профессиональная ретушь фотографий никуда не денется еще очень долго — но рядовому пользователю вполне достаточно одной из тысяч аппликаций для смартфона, которые в автоматическом режиме приводят даже практически безнадежные кадры в божеский вид. Моральная сторона вопроса виснет в воздухе — если в соцсетях все такие красивые, то кто же тогда ходит по улицам? Но и это уже решается — магнитными ресницами, новыми формулами маскируюших кремов и моментально отбеливающими пастами. Наверняка однажды и реальную внешность менять будет так же легко, как селфи-снимок в смартфоне — раз, и ты уже совершенство.