В Кургане ввели специальные правила для велосипедистов

Велосипед не роскошь, а средство передвижения.

В Кургане велосипеды стали появляться в самом конце XIX века, но стоили очень дорого от 200 до 300 рублей. Это были огромные, по тем временам деньги, поэтому позволить себе приобрести велосипед могли немногие. Велосипеды (в основном английских фирм) продавались в торговом доме «В. Т. Харламов и сыновья» на Дворянской улице, в магазинах предпринимателей С. Рандрупп, Н. Жилина и И. Брандта на Троицкой улице.

18 марта 1905 года Курганская городская Дума утвердила специальные правила езды на велосипедах по городу. Из 21 пункта этого положения приведу лишь некоторые:

«Езда по улицам города допускается во всякое время только на низких двухколесных велосипедах, или велосипедах иного типа, признанного Городскою Управою, по соглашению с начальником полиции, лицам, за исключением малолетних, получившим на то разрешение.

Лица, получившие разрешение езды по городу на велосипедах, снабжаются Городской Управою двумя нумерными знаками и обязаны иметь на велосипедах звонки, а равно фонарь с изображением нумерного знака, зажигаемый при езде с наступлением сумерек.

Каждый велосипедист обязан иметь при себе именное разрешение, с напечатанными на нем правилами езды.

Быстрая езда и езда в перегонку воспрещается.

Едущие на велосипедах обязаны держаться правой стороны улицы.

При обгоне пешехода или экипажа заблаговременно должен даваться звонок, и самый обгон, делается умеренным ходом. Злоупотребление звонком воспрещается.

В случае беспокойства лошадей от появления велосипеда, едущий на нем обязан остановиться, сойти с велосипеда и, по возможности, скрыть его от испуганной лошади.

При совместной езде, велосипедисты должны ехать один за другим, на расстоянии не менее одной сажени друг от друга.

Воспрещается ездить на велосипедах, а также проводить их в руках по тротуарам, пешеходным дорожкам, скверам и садам.

Употребление при езде на велосипедах неприличных для публики, обращающих на себя внимание костюмов, воспрещается.

Сбор с каждого велосипеда, употребляемого для езды, устанавливается в размере 1 рубля 50 копеек в год.

Всякий владелец велосипеда, желающий пользоваться им для езды по городу Кургану, обязан по предъявлении полученного от Городской Управы разрешения на право езды, внести в Управу установленный сбор. Не желающие уплачивать установленного сбора и подчиняться правилам о порядке езды на велосипедах, при въезде в город обязаны сойти с велосипеда и вести его в руках.

Сбор вносится за год вперед, считая с первого апреля каждого года.

От платежа, установленного сбора в пользу города освобождаются нижние почтово — телеграфные чины, развозящие корреспонденцию и телеграммы на велосипедах».

Г. Володькин. Курган. 1913 г.

Так как велосипеды были вещью очень дорогой, на них тут же начинается охота местных воров и жуликов.

В 1913 году газета «Курганский вестник» писала: «В последнее время в Кургане участились кражи велосипедов. На прошлой неделе было украдено пять велосипедов. Кражи продолжались несколько дней подряд, и можно думать, о том, что эти кражи производит кучка воров — специалистов по велосипедам».

В 1914 году с заявлениями о пропаже велосипедов в полицию обратились еще три человека.

В газете «Курганский вестник» в этом же году была опубликована статья под названием «Проделка лектора Трофимова», в которой сообщалось: «Не так давно в зале первого Общественного собрания выступал в роли лектора об электричестве некто Трофимов, смеша каламбурами почтеннейшую публику, хотя это и не подходило к научной лекции. Ныне этот лектор выкинул особого рода каламбур. Взявши на прокат велосипед у господина Афанасьева на несколько часов, господин Трофимов чуть не скрылся „посредством электричества“ из Кургана вместе с велосипедом. Долгое время господин Трофимов просил велосипед у Афанасьева на месяц, но, последний не соглашался, а лишь дал на несколько часов попользоваться. В виду продолжительного времени не возвращения велосипеда, Афанасьев отправился за велосипедом в квартиру Трофимова. Но, увы! Господина лектора там уже не оказалось. Он уехал, взявши с собой весь свой багаж. Тогда Афанасьев бросился на железнодорожную станцию, где и обрел господина Трофимова, стоявшего на площадке вагона, а велосипед, брошенным на платформе. Афанасьев предъявил требование об уплате денег за пользование велосипедом, но господин Трофимов платить отказался. Поезд тронулся, потащив „электрического лектора“, а господин Афанасьев остался на платформе у своего велосипеда, не получивши за пользование оным, ни гроша».

В 1914 году велосипедистов освободили от платы за проезд по городу, установленной в 1905 году.

Весной 1914 года в газете «Курганский вестник» была опубликована статья под заголовком «Вниманию велосипедистов!»: «В повестке думских заседаний стоял вопрос об обложении налогом велосипедистов. Между тем, последовало разъяснение Сената, в том смысле, что городская дума может взимать налог только с тех велосипедистов, которые держат велосипеды с эксплуатационными целями (например, велодром). Лица же имеющие велосипеды лично для себя, налога платить не обязаны».

Теперь горожане — велосипедисты могли передвигаться по городу более свободно, да и цены на велосипеды стали значительно падать, в связи с появлением нового вида транспорта — мотоциклов, но это уже другая история.