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Imagine Dragons поддержали ЛГБТ сообщество
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Imagine Dragons поддержали ЛГБТ сообщество 

Popcake.tv 5 часов назад
Фото: Popcake.tv
Солист Дэн Рейнольдс сообщил в твиттере: «Празднуйте наше многообразие. Принимайте нашу ЛГБТ молодежь. „Принять“ значит не просто „любить“ — это значит, что вы полностью принимаете и поддерживаете разные сексуальные ориентации и не видите в этом ничего „неправильного“ или „грешного“. Иначе — любовь это пустое слово».
Многие поклонники расценили столь откровенную толерантность странно, и даже начали строить гипотезы, что Дэн может признаться в своей бисексуальности. На самом деле, певец стремится донести своим творчеством о равноправии в обществе, какой бы ориентации ты не был. А у самого Дэна красавица жена и трое детей!;
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