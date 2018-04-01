Imagine Dragons поддержали ЛГБТ сообщество

Солист Дэн Рейнольдс сообщил в твиттере: «Празднуйте наше многообразие. Принимайте нашу ЛГБТ молодежь. „Принять“ значит не просто „любить“ — это значит, что вы полностью принимаете и поддерживаете разные сексуальные ориентации и не видите в этом ничего „неправильного“ или „грешного“. Иначе — любовь это пустое слово».

Многие поклонники расценили столь откровенную толерантность странно, и даже начали строить гипотезы, что Дэн может признаться в своей бисексуальности. На самом деле, певец стремится донести своим творчеством о равноправии в обществе, какой бы ориентации ты не был. А у самого Дэна красавица жена и трое детей!;