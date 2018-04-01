Донецкая поэтесса: Война заострила карандаш

Видео интервью находится на канале изданию в YouTube.

«Тогда я не умела так писать, как умею сейчас. Война, конечно, заострила карандаш. Карандаш был дал гораздо раньше, но заострился он во время войны. Война — это «точилка», если можно так сказать», — отметила Ревякина.

По ее словам, в русском языке слова «поэтическое» и «политическое» похожи по звучанию.

«Я всегда до войны говорила, что это следует различать, что конъюнктурные тексты, соответствующие какому-то политическому вектору, следует избегать. Возможно, где-то в параллельной вселенной я и сейчас так думаю. Но так невозможно думать, когда в твой дом приходит война. Тогда твоя гражданская позиция становится главенствующей в твоей судьбе, жизни, поэтическом пути. Поэтому и родилась фраза: «Я вне политики, но это моя война», — отметила Ревякина.

Полностью интервью с поэтессой доступно на канале издания Ukraina.ru.