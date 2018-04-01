Ещё
Донецкая поэтесса: Война заострила карандаш
Далее:
Читайте также:
Ещё

Донецкая поэтесса: Война заострила карандаш 

Украина.ру 9 минут назад
Фото: Украина.ру
Видео интервью находится на канале изданию в YouTube.
«Тогда я не умела так писать, как умею сейчас. Война, конечно, заострила карандаш. Карандаш был дал гораздо раньше, но заострился он во время войны. Война — это «точилка», если можно так сказать», — отметила Ревякина.
По ее словам, в русском языке слова «поэтическое» и «политическое» похожи по звучанию.
«Я всегда до войны говорила, что это следует различать, что конъюнктурные тексты, соответствующие какому-то политическому вектору, следует избегать. Возможно, где-то в параллельной вселенной я и сейчас так думаю. Но так невозможно думать, когда в твой дом приходит война. Тогда твоя гражданская позиция становится главенствующей в твоей судьбе, жизни, поэтическом пути. Поэтому и родилась фраза: «Я вне политики, но это моя война», — отметила Ревякина.
Полностью интервью с поэтессой доступно на канале издания Ukraina.ru.
Украина.ру: последние новости
Ахмедова: Сейчас остро необходима профессиональная журналистика Лидеры запрещенного в РФ «Меджлиса» угрожают семьям татар в Крыму Димитриев: Я не верю украинцам, которые рассказывают про свой патриотизм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: правда или нет?16
У каких народов измена — знак гостеприимства39
Почему крестьянки могли изменять мужьям196
Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы13
Чего не стоит делать в Италии20
Видео
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
02:37
77-летняя балерина поразила мир танцами
Люди
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
00:26
Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
03:53
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает
Люди
01:08
Пытливый гепард залез в машину на сафари
Безумный мир
10:05
Заяц запрыгнул на многоуровневую парковку в Екатеринбурге
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение