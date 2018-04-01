Ещё
Новое программное обеспечение превращает ткацкие станки в 3D-принтеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новое программное обеспечение превращает ткацкие станки в 3D-принтеры 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
Доцент Джеймс МакКан из университета Карнеги-Меллона представил первые результаты своего проекта по превращению стандартного промышленного оборудования в «умные машины». Речь идет о ткацких станках и машинах для пошива трикотажных изделий, спроектированных работать поточным методом. Усилиями команды МакКана их удалось превратить в аналоги 3D-принтеров, которые могут «сшить» произвольный трехмерный объект с минимальными затратами и высокой скоростью. Современный механический портной, программируемый станок для пошива, уже умеет делать простые трехмерные объекты: перчатки, вязаные шапки, носки и т.д. Но составление программы — очень трудоемкий процесс, это выгодно лишь при серийном производстве. Заслуга команды МакКана в том, что они разработали стандарты и алгоритмы перевода математических цифровых моделей в наборы инструкций к станкам.
Работает это так: дизайнер рисует модель объекта в 3D-редакторе, образ анализируется, компьютер составляет последовательность команд и передает эту программу на станок. МакКан использовал так называемые «V-bed» машины, с минимальным риском заклинивания и отрыва нити. Станок сплетает шерстяную нить и на выходе получается полый трехмерный предмет, после чего система может приступить к созданию его копий, либо загрузить новую программу.
В этом и есть ключевое преимущество ноу-хау: мощное промышленное оборудование может выполнять единичные дизайнерские заказы с минимальными издержками. То есть, вместо шитья сотни одинаковых варежек по шаблону мы снимаем мерки, вносим корректировки в программу и получаем за то же время и с тем же расходом материала сотню изделию точно по руке заказчика. А если, как мечтает Джеймс МакКан, распространить технологию и на иные виды портняжного оборудования, это произведет революцию в легкой промышленности.
TechCult: последние новости
Morphing Karambit — самый безопасный керамбит в мире Робот DFAB House поможет построить деревянный домик IBM представила самый маленький в мире компьютер размером с крупинку соли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лайк на миллион: русские королевы Инстаграма26
Тест: правда или нет?32
Акула оторвала серферу ногу, а он их полюбил2
Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы13
У каких народов измена — знак гостеприимства45
Видео
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
02:37
77-летняя балерина поразила мир танцами
Люди
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
00:26
Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
03:53
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает
Люди
01:08
Пытливый гепард залез в машину на сафари
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение