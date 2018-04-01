Новое программное обеспечение превращает ткацкие станки в 3D-принтеры

Доцент Джеймс МакКан из университета Карнеги-Меллона представил первые результаты своего проекта по превращению стандартного промышленного оборудования в «умные машины». Речь идет о ткацких станках и машинах для пошива трикотажных изделий, спроектированных работать поточным методом. Усилиями команды МакКана их удалось превратить в аналоги 3D-принтеров, которые могут «сшить» произвольный трехмерный объект с минимальными затратами и высокой скоростью. Современный механический портной, программируемый станок для пошива, уже умеет делать простые трехмерные объекты: перчатки, вязаные шапки, носки и т.д. Но составление программы — очень трудоемкий процесс, это выгодно лишь при серийном производстве. Заслуга команды МакКана в том, что они разработали стандарты и алгоритмы перевода математических цифровых моделей в наборы инструкций к станкам.

Работает это так: дизайнер рисует модель объекта в 3D-редакторе, образ анализируется, компьютер составляет последовательность команд и передает эту программу на станок. МакКан использовал так называемые «V-bed» машины, с минимальным риском заклинивания и отрыва нити. Станок сплетает шерстяную нить и на выходе получается полый трехмерный предмет, после чего система может приступить к созданию его копий, либо загрузить новую программу.

В этом и есть ключевое преимущество ноу-хау: мощное промышленное оборудование может выполнять единичные дизайнерские заказы с минимальными издержками. То есть, вместо шитья сотни одинаковых варежек по шаблону мы снимаем мерки, вносим корректировки в программу и получаем за то же время и с тем же расходом материала сотню изделию точно по руке заказчика. А если, как мечтает Джеймс МакКан, распространить технологию и на иные виды портняжного оборудования, это произведет революцию в легкой промышленности.