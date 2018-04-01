Pornhub стал флагманом свободы слова и проводником консервативных ценностей

Уже неоднократно случались блокировки и демонетизация популярных консервативных блогеров. А теперь Youtube начал блокировать видеообзоры стрелкового оружия, идя на поводу у тех, кто хочет запретить гражданам владеть огнестрелом.

Но оружейники нашли выход, они грузят свои обзоры на… Pornhub!

Pornhub не блокирует никакой контент кроме криминального и педофильского, лишь дает юзерам рекомендации. Сейчас, когда бесплатным порно забит весь интернет, а крупнейшие соцсети блокируют блогеров, чье мнение идет вразрез с либеральным мейнстримом, Pornhub может главной мировой площадкой обмена мнениями и информацией без цензуры.

Очень кстати будет удобно, и новости почитал и стручок подергал. По сути на этом поднялся Playboy: почитал интересные статьи про спорт, политику, кино и мужской лайфстайл, и бабенок симпотных поразглядывал.

Но пс смертью Хью Хефнера , начался закат эры Плейбоя. В некоторых странах начали выходить номера с одетыми женщинами, а в Штатах на обложке появился транссексуал. Ждем номера с голым Элтон Джоном на обороте.

Кстати один мой знакомый рекламщик, как-то на Pornhub открутил баннеры с рекламой клиента, бренда мужской одежды и получил очень качественные лиды.

В общем, будущее свободы слова — за Pornhub.

В недалеком будущем, в офисе инвестиционной компании:

— Иванов, ты опять Pornhub смотришь?

— Петр Васильевич, дык я по работе, финансовые прогнозы изучаю.

— А чего у тебя аналитик весь в камшотах?