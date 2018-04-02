Маша Малиновская представила «новую себя»

Телеведущая посмотрела на себя со стороны и провела «работу над ошибками».

По словам Малиновской, она внимательно прочитала все комментарии, касающиеся ее появления в программах Андрея Малахова Леры Кудрявцевой , и хочет поблагодарить всех за поддержку и критику.

Девушка провела «эпическую работу» над своей внешностью, техникой речи и профессионализмом. «Всё подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела, но не пользовалась, наконец достала с антресоли!» — заявила Малиновская

Девушка поблагодарила свою семью, друзей и фанатов за поддержку. Малиновская призналась, что теперь она знает, как правильно работать над собой, чтобы прекрасно выглядеть, быть востребованной и хорошо себя чувствовать. Телеведущая пообещала, что скоро подробно расскажет о своем преображении в эфире одного из главных каналов страны.