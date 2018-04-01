Маша Малиновская: я провела эпическую работу над ошибками и учла замечания

Скандальная телезвезда Маша Малиновская недавно приняла участие в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». 37-летняя знаменитость откровенно рассказала о своей нелегкой жизни и о том, что ей удалось переживать. Но если фанаты поддержали ее, то хейтеры облили грязью, указав на ее лишний вес и речь, которая показалась им спутанной. Ведущая отреагировала на критику и пообещала в скором времени исправить ситуацию в лучшую сторону.

Маша Малиновская — одна из самых известных и скандальных звезд шоу-бизнеса. Она прославилась своим эпатажным поведением и громкими заявлениями, для которых не особо подбирала слова. Красавица может допустить нецензурные выражения, за что ее нередко упрекают. В недавнем эфире с Лерой Кудрявцевой Малиновская дала ответы на ряд вопросов, а злопыхатели посмеялись над ее внешностью и эмоциональностью, которая показалась им излишней: «Прошу приветствовать: старая-новая Маша Малиновская! Я прочла все ваши комментарии к крайним моим эфирам на „России 1“ и НТВ и хочу поблагодарить всех вас и за поддержку, и за критику! Я провела эпическую работу над ошибками и учла все ваши бесспорно справедливые замечания! Внешность, техника речи, профессионализм, все подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела, но не пользовалась, я, наконец, достала с антресоли!».

Маша поблагодарила семью, которая все время оказывала ей поддержку и не переставала в нее верить. Она указала на то, что друзья и близкие люди видят в ней свет и красоту. Теледива благодарна даже тем, кто ее ненавидит, поскольку эти люди неравнодушны к ней, что радует, а равнодушие она назвала вершиной бесчеловечности: «Спасибо вам за четкое осознание того, что никакое падение не может длиться бесконечно, рано или поздно человек достигает дна пропасти и либо погибает, либо пытается выбраться и иногда действительно нужно опуститься на самое дно, чтобы хорошенько оттолкнуться для нового взлета! И на всякий случай. Если я буду нужна, то я там же, где и была, когда была не нужна».

По словам знаменитости, теперь она точно знает, что надо перестать беспокоиться и начать жить, найти выход в безвыходной ситуации, найти силы для нового рывка, разглядеть свет в конце тоннеля… Знает о том, как похудеть без тайских таблеток, запрещенных препаратов и пластических операций. Как обратить время вспять и назло врагам в почти 40 лет выглядеть и чувствовать себя лучше, чем они в 25. Мария пообещала, что вскоре о ней вновь услышат, но только позитивную информацию. Она указала, что появится на телевидении, чем заинтриговала поклонников, посоветовав им следить за новостями: «Очень рад такому посылу». «Ты смелая, дерзкая в хорошем смысле, сильная, стильная, красивая и очень молодо выглядишь! Ты лучшая, всегда верь в себя!» «У тебя море поклонников и ценителей твоего дела! Будь счастлива, мира вашему дому! А на злопыхателей не реагируй!»

«Я тоже обожаю вашу речь и манеры и все-все-все!» «Вы — красотка. Успехов вам во всем. Пусть у вас сложится все как можно лучше!» «Самая искренняя и прекрасная девушка! Счастья тебе, Машуль!» «У вас нос новый? Шикарный! Правда, вот все в меру и красиво».

Известно, что Маша Малиновская планировала сменить имидж в текущем году, но пока она остается яркой блондинкой.