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Бионические ласты со съемными лезвиями могут совершить революцию в дайвинге
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Бионические ласты со съемными лезвиями могут совершить революцию в дайвинге 

TechCult 51 минуту назад
Фото: TechCult
Канадская компания Cetatek запустила стартап ABS (aquatic binding system) — устройство для подводного плавания в виде ласт с разборной конструкцией. Утверждается, что это первое в своем роде изобретение, и оно разом вытеснит традиционные виды ласт, как цельные, так и с ремешком для крепления на ступне. Но только в том случае, конечно, если проект соберет нужный объем инвестиций. ABS — это универсальная платформа для крепления всех типов ласт наиболее простым и удобным способом. В ее основе ботинок из прочного полиуретана, который защищает ступни пловца, позволяет карабкаться по камням, наступать на кораллы и терпеть уколы морских обитателей. На носке есть механизм крепежа для ласт, устроенный по аналогии с защелками ботинок к горным лыжам: вставил, закрыл, поплыл.
На суше пловец передвигается в ботинках ABS. Затем пристегивает к ним тот тип ласт, который ему нужен для текущей цели и уходит под воду. Это может быть типовой вариант для новичков, огромные лопасти для фридайвинга, ласты для подводной охоты или укороченный вариант для снорклинга. Замена происходит также легко и просто, нужно лишь иметь под рукой соответствующий комплект.
Розничная цена ABS с парой некарбоновых ласт составит $299, за специальную карбоновую модель для профессионального плавания придется доплатить.
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