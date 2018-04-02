«В личную жизнь не пускаю». Михаил Шуфутинский — о творчестве и шоу-бизнесе

Творчество Михаила Шуфутинского любят тысячи зрителей. На сцене он воплощение рыцарства, благородства и респектабельности. Накануне 70-летнего юбилея известный шансонье ответил на вопросы SPB.AIF.RU и рассказал о своей жизни в США, работе и отношении к шоу-бизнесу.

Сын служил в спецназе

Елена Данилевич, SPB.AIF.RU: — Михаил Захарович, сейчас вы живёте в России, однако в 80-х эмигрировали в США. Что же заставило вернуться?

Михаил Шуфутинский: — Я вернулся уже больше 20 лет тому назад. Если же смотреть в целом, то я сначала оказался на севере, в Магадане, затем в Америке, потому что так складывалась моя жизнь. Хорошо, когда ты можешь близко познакомиться с другой страной, но также важно суметь приехать обратно. Рад, что меня здесь ждали, что рядом замечательные дети, внуки. Сегодня старший сын и его семья обосновались в Москве, младший в Филадельфии, но мы часто видимся и всегда находим общий язык.

— Кстати, говорят, что ваш младший сын служил в спецназе США. Неужели правда?

— Да, вместо университета Антон решил пойти в армию. В Америке нет призыва, поэтому он просто записался. Для нас с женой это был большой сюрприз. Я спросил: «Зачем? В чём дело?». Он ответил, что хочет почувствовать себя мужчиной, доказать себе и всем остальным, что многое может. Вероятно, для кого-то это не довод, чтобы совершить такой поступок, но мы посчитали это серьёзным, веским аргументом. Даже не спорили. В итоге Антон несколько лет прослужил в Военно-Морских Силах США, прошёл все беды и победы. Считаю, что это почётно, когда молодой человек избирает такой путь, хочет принести пользу своей стране. Параллельно с марш-бросками он закончил ещё и медицинскую академию. Но это было давно. Сейчас Антон гражданский человек, преподаёт в университете и пишет докторскую диссертацию.

— Вы хорошо знаете Америку и Россию. Как, по-вашему, можно снять то напряжение, которое сейчас возникло между нашими странами? Не секрет, что отношения простых людей и политические резоны часто не совпадают.

— Мне очень жаль, что сегодня появились такие разногласия. Ведь я вернулся в период, когда Россия и Америка стали сближаться друг с другом. И Америка была настроена на дальнейшие контакты. Считаю, что это вопрос только конъюнктуры, амбиций и огромных денег, которые крутятся вокруг этого конфликта. Видимо, задеты интересы высокопоставленных персон в разных странах, которые между собой не ладят, но от жадности не хотят уступить друг другу, сделать шаг навстречу.

Что касается обычных граждан, то большинство американцев вражды к нам не испытывают. Наоборот, они более толерантны, чем мы думаем, и спокойно относятся к происходящему. Понимают, что это игры большой политики, где много грязи. Я не очень разбираюсь в этих процессах, но искренне верю, что наши страны снова наладят дружеские отношения. Россия и Америка великие, могущественные державы, живущие на одной Земле и между ними должен быть мир. Как в дачном посёлке соседи: если они не ссорятся, помогают, чем могут — хорошо всем.

«Не выворачивать себя наизнанку»

— Сегодня вы благополучный человек, но всегда ли ваш дом был полной чашей? Знаете ли вы о бедности, лишениях?

— Добрая половина моей жизни связана с трудностями. Ведь я родился в послевоенные неспокойные годы, когда всем было нелегко. Помню, дома, о чём бы ни попросил, от бабушки, дедушки слышал одно: «У нас нет денег». И так это въелось, что хотел, чтобы, наконец, появились деньги. Потому что когда их постоянно нет, начинаешь чувствовать свою ущербность.

Моё детство было бедным, но тогда так жило большинство. Страна восстанавливалась, и для нас, московских пацанов, школьников младших классов, было самым большим счастьем, когда родители покупали кому-то резиновый мячик. Тогда мы все вместе дружно гоняли в футбол. Ну а форма, спортивная амуниция, оставалась несбыточной мечтой. Коньки, например, делали себе сами, привязывая к валенкам полозья.

И когда эмигрировали из СССР за океан, тоже нуждались материально. Нам помогали, но когда у тебя двое маленьких детей, нет жилья, а любую работу надо воспринимать как манну небесную и крепко за неё держаться — всё не так просто. Да, сегодня чувствую себя обеспеченным, мой труд оплачивается достаточно хорошо. Но я, как много работал на протяжении всей жизни, так продолжаю и сейчас.

— Вы полностью в шоу-бизнесе, однако в скандальные истории, связанные с этим миром, попадаете редко. А как относитесь к тому, что многие звёзды демонстративно стараются выставить личную жизнь напоказ?

— Думаю, некоторые делают это специально и провоцируют прессу, чтобы о них говорили. Это вопрос из разряда, кто, чем берёт, для кого, что важно. Нечем больше привлечь внимание? Вот и начинают выяснять, у кого какие жёны-мужья, кто к кому ушёл, сколько заработал. Я стараюсь никого не посвящать в свою собственную жизнь. Уверен, если хочешь кого-то туда пустить, это должен быть близкий, а не посторонний тебе человек. Поэтому не позволяю себе выносить личные переживания на всеобщее обозрение.

Некоторые таким образом поддерживают имидж, подогревают к себе интерес, но это сиюминутная популярность. Знаю многих людей, кто сделал блестящую карьеру в творчестве не благодаря, а скорее вопреки раскруткам, телевидению. Кстати, долгое время и мне вход туда был закрыт. Не очень доверяю и тем, кто в эфире, якобы от безысходности, рассказывает о своих победах и поражениях. Не так уж плоха наша жизнь, чтобы перед многомиллионной аудиторией выворачивать себя наизнанку.

Без «пластилиновой» музыки

— Ваши песни узнаваемы и любимы, но в то же время вокруг много и безликой, «пластилиновой» музыки, которая, тем не менее, пользуется спросом. С чем это связано?

— С моей точки зрения, в нынешний век творчество немного упрощено. Создаются песни, цель которых — как можно быстрее дойти до народа. И чем проще слушатель, тем примитивнее требуется материал, который хотят ему донести. Есть музыка, рассчитанная на тех, кто задумывается и тех, кто этого не делает. Последних немало.

— Скоро в Петербурге состоится ваш большой сольный концерт. Говорят, что публика здесь особенно требовательная. Вы на себе это ощущаете?

— Я люблю Петербург, его исторические улицы, площади, зрителей, которые приходят на мои концерты, и каждый год здесь выступаю. Хорошо знаю город. Ещё маленьким бабушка привозила меня в Ленинград, где жили родственники. И в этот раз буду исполнять песни прежних лет и те, которые вошли в репертуар недавно. Одна из них, «Питер-Москва», как мостик от города к городу. Спою и незаслуженно забытые композиции: их любят по старым записям и кассетам, но в эфире они звучат редко. Сделал и несколько ремейков, в частности, на песни из одесского цикла Александра Розенбаума . Надеюсь, автору понравится. Словом, еду с волнением и трепетом. Потому что, хотя это и Северная столица, сердца у людей горячие, южные и принимают всегда тепло и радушно. Постараюсь сделать всё, чтобы никто не разочаровался.

Концерт Михаила Шуфутинского состоится 8 апреля в БКЗ «Октябрьский». Начало в 19.00.