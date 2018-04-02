Любимые женщины Юрия Гагарина. Реквием по герою.

Любимые женщины Юрия Гагарина . Реквием по герою.27 марта 1968 года — 50 лет назад не стало первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, человека, чья улыбка покорила весь мир…

О том, что произойдет 12 апреля 1961 года, не знали даже самые близкие люди Юрия — ни его жена Валентина, ни родители, ни дети. Но даже если бы не было бы обстановки строгой секретности, младшая дочь Юрия Алексеевича Галочка все равно бы ничего не поняла. Ведь 12 апреля 1961 года ей было всего чуть больше месяца. Как известно, было подготовлено три сообщения ТАСС о полете Гагарина в космос.

Первое — «Успешное», которое и было зачитано, второе — «Обращение к правительствам других стран» с просьбой помощи в поиске на случай, если он упадет на территории другой страны или в мировом океане, и третье — «Трагическое», если Гагарин не вернется живымНо было еще четвертое сообщение. За два дня до полета, Юрий Алексеевич написал письмо своей жене, которое, он надеялся, она никогда не прочтет. Его должны были отдать Валентине Гагариной в случае гибели ее мужа. Гагарин писал о том, что «в технику верит полностью», и просил свою Валюшу «не убиваться с горя», если что-то пойдет не так. В письме Гагарин также просил жену беречь их девочек, любить, как любит он. Была этом письме еще одна просьба. «Ну, а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать», — писал Юра. В конце письма Гагарин просил жену «не забывать его родителей»: «Если будет возможность, то помоги в чем-нибудь. Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, да им не положено было знать».

Это письмо Валентине Ивановне отдали, как и просил Гагарин, после его гибели…Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района (ныне Гагаринский район Смоленской области).

Отец Гагарина — Алексей Иванович Гагарин был плотником.

Мама — Анна Тимофеевна работала на молочно-товарной ферме.

В 1957 году Юрий Гагарин женился на Валентине Ивановне Горячевой. В апреле 1959-го у Гагариных родилась дочь Елена, в марте 1961-го — ГаляСразу после полета в космос у Гагарина было много поездок и встреч, иногда ему приходилось выступать перед публикой по 20 раз в сутки. Но летом он все же смог поехать с семьей в Крым. На Юрия Гагарина обрушилась невероятная мировая слава. В день полета Юрия Гагарина в космос москвичи раскупили все газеты, продававшиеся в городе. Письма на его имя приходили пачками со всего света. Почту разбирали всей семьей. А в остальном жизнь Гагариных мало чем отличалась от жизни других советских семей. Это одна из последних фотографий Гагарина. На ней Юрий Алексеевич со своими дочерьми — Еленой (слева) и Галиной. Этот снимок сделан 9 февраля 1968 года. Через полтора месяца, 27 марта, Гагарин погибнет в авиакатастрофе.