Драка за подъезд

Знатный был бой! Крики, мат, катания по асфальту, наряд полиции… В этот поздний час, как минимум, половина жильцов дома прильнула к окнам и наблюдала стыдное шоу.

А началось все банально. В нашем подъезде время от времени собираются подростки. Седлают радиатор на первом этаже, прямо у входа, и сидят. Травят анекдоты, хохочут, кокетничают с подругами — в общем, весело им. А жильцам грустно. Потому что шум. И мусор. И разрисованные стены подъезда. И сломанные почтовые ящики. Время от времени веселую гоп-компанию пытаются гонять. Но молодежь нынче наглая, права свои знает. Жильцов-женщин посылает по матушке. На мужчин смотрит косо, из подъезда нехотя выходит, но скоро возвращается опять. Знакомая ситуация, согласитесь. У многих такая проблема. И вот один из соседей не выдержал, стал на недорослей орать, слово за слово, случилась драка, которая перетекла на улицу. А теперь соседу грозит уголовное дело по статье «Хулиганство». О, как…

Проблема, и серьезная, в том, что наши подъезды — проходной двор. Если кто-то — как эта дикая молодежь — знает код, то может проникнуть и прямо на лестнице, у нас под дверями, поселиться. Потому что пробел в законодательстве. Если ты в подъезде не куришь, не распиваешь спиртное, не сидишь пьяным, то привлечь тебя совершенно не за что. Как рассказал мне знакомый полицейский полковник, по закону он не может даже бродягу, грязного, дурно пахнущего и больного туберкулезом, из подъезда вывести. Ведь порядок-то он не нарушает. Лег между этажами у мусоропровода и спит. Его право.

То же самое — с подростками. Доказать, что они расписывают стены или ломают почтовые ящики, крайне сложно — если нет свидетелей и видеозаписи. А значит «тусуются» они здесь на вполне законных основаниях. И это реальная проблема.

Вы скажете — можно нанять консьержку. Можно. Если в подъезде есть место. Но в десятках тысяч типовых московских домов места для консьержки в подъезде физически нет. Некуда садить.