Сам себе контролер: как дистанционно следить за домом?

Новые технологии постепенно приходят во все сферы жизни современного человека. Даже передавать показания счётчиков и производить оплату коммунальных ресурсов сегодня можно в режиме «онлайн».

Компания «Газпром межрегионгаз Оренбург» — её постоянный участник — представила экспозицию, рассказывающую о возможностях устройства «Умный дом». Компания уже давно предоставляет населению самые современные способы учёта газа и оплаты коммунальных ресурсов: газа, воды, электроэнергии. Интернет, мобильные приложения, кассы самообслуживания, банкоматы и терминалы — всё это существенно облегчает процесс и делает жизнь оренбуржцев более комфортной. Однако, на этом газовики не остановились. Сегодня потребителям газа предоставлены возможности системы «Умный дом». Такие приборы позволяют не только полностью автоматизировать процесс передачи показаний счётчиков газа, воды и электроэнергии, но и установить полный контроль над помещением. Система существует не первый год, и многие потребители уже успели оценить её преимущества.

«На сегодняшний день система «Умный дом» находится в пользовании наших потребителей, она полностью готова к употреблению и запущена в эксплуатацию, — рассказал генеральный директор компании Дмитрий Бородин . — Часть экземпляров поступила даже в розничную продажу, а значит, теперь любой потребитель может приобрести прибор и самостоятельно настроить простейшие функции — к примеру, при помощи мобильного телефона. Для настройки более сложных параметров нужно будет вызвать специалиста. Использовать систему можно для частных домов, для теплиц, котельных, серверных и в целом для контроля за любым объектом недвижимости. Прежде всего, она создана для удобства потребителей и контроля. Но наблюдается и экономия — в основном в мини-котельных, где «Умный дом» практически исключил работу человека. Достаточно одного устройства на один объект, и контролировать его можно будет дистанционно. Для жителя частного дома или квартиры он может задействовать охранную функцию, и платить за пульт охраны не придётся, достаточно того, что устройство сообщит о проникновении в помещение».

Сегодня «Умный дом» охватывает множество параметров. Если первая его версия была нацелена только на передачу показаний газового счётчика, то сейчас система стала многофункциональной. К прибору можно подключить 28 датчиков: 16 беспроводных и 12 проводных: они позволяют контролировать возможное возникновение задымлённости, загазованности, а также давление, температуру и так далее. Как показывает практика, 5-10 параметров на одном объекте бывает вполне достаточно. Поэтому один прибор вполне можно использовать для контроля сразу за несколькими объектами.